  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

投資者押注聯儲局暫停加息，標普500繼續深入牛市

12/06/2023

　　美國聯儲局本周將舉行議息會，投資者押注會暫停加息一次。樂觀氣氛推動科技股上周五(9日)繼續上漲，特斯拉大漲4.1%，標普500指數進一步深入牛市。


　　標普500連續兩天走高，上漲4.93點，或0.1%，報4298.86點。道指漲43.17點，或0.1%，報33876.78點。納指漲20.62點，或0.2%，報13259.14點。


　　美國數據顯示勞動力市場正在降溫，支持聯儲局可能暫停加息的預期。但亦有華爾街人士警告稱，上周澳洲和加拿大央行意外加息，顯示高利率可能維持長時間。因此在聯儲局和歐洲央行公布利率決定前，漲勢可能會止步。
　　瑞銀財富管理美洲首席投資官Solita Marcelli警告說:「仍然存在目前只是熊市上漲的可能性，在市場觸及歷史新高之前，不可能知道熊市低谷是否已經過去。」

美匯及油價周線下跌

　　美匯周線下跌0.4%，上周五自兩周低位小幅回升，紐約尾盤漲0.21%，至103.56。歐元兌美元下跌0.3%，至1.0749。美元兌日圓盤中一度上漲0.6%，至139.73，之後漲幅收窄至0.3%。


　　黃金期貨連續第二周上漲，紐約期金報每盎司1977.2美元。油價周線下跌，沙特阿拉伯雖然宣布減產，但對市場需求疲軟的擔憂繼續主導市場情緒。紐約期油跌1.12美元，收每桶70.17美元。布蘭特期油跌1.17美元，至每桶74.79美元。

 

撰文：經濟通市場國金組

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

128.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.500

異動股

01024

快手－Ｗ

58.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 128.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.950
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.820
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 35.000
股份推介
  • 00558 力勁科技
  • 7.680
  • 目標︰$8.20
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.800
  • 目標︰$8.50
  • 00921 海信家電
  • 17.480
  • 目標︰$18.80
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 292.200
  • 目標︰$320.00
  • 01681 康臣葯業
  • 5.050
  • 目標︰$5.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.500
  • 00700 騰訊控股
  • 340.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.950
  • 00005 滙豐控股
  • 59.750
  • 00941 中國移動
  • 65.150
報章貼士
  • 00960 龍湖集團
  • 19.140
  • 目標︰$24.00
  • 00941 中國移動
  • 65.150
  • 目標︰$71.30
  • 03988 中國銀行
  • 3.180
  • 目標︰$3.60
熱炒概念股
即時重點新聞

12/06/2023 09:22  恒指高開51點報19440，攜程升2.6%，騰訊美團漲逾1%

12/06/2023 09:17  【債務風險】福建、廣西等多地發文要求嚴控地方債務風險

12/06/2023 09:02  【虛擬銀行】傳livi向中銀發8億元債權證，所得料作補充資本

12/06/2023 09:04  【外圍經濟】92歲索羅斯將開放社會基金交小兒子打理

12/06/2023 07:50  《國金頭條》投資者押注聯儲局暫停加息，標普500繼續深入牛市

12/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒５５億元，買中移動沽盈富

12/06/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】花旗降蔚來１４％目標，大摩升ＡＳＭ至增加權重

09/06/2023 17:56  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標４銀

09/06/2023 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８３７５，隔夜拆息較上日升７０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

投資者押注聯儲局暫停加息，標普500繼續深入牛市
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場避險情緒出現，部分山寨幣曾跌兩成
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標4銀
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】大壩遭毀如蝴蝶翅膀　全球糧食危機再醞釀
人氣文章

時事要聞

市建局擬活化旺角6休憩處 建微型公園系統
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

老字號茶行紮根上環逾80年！細心慢焙招牌「鐵羅漢」，收藏10年喝出舊茶香醇！
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

由伍樂怡宣布退出，到蔣志光被傳離巢
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

沉浸式互動劇場體驗《閃亮搖曳的雪》：藉著一場遊走旅程，感受心靈重生
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

茶水間偷聽事件：男神同事曾上過老闆的床？是等價交換還是想太多？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
趁日圓低水進攻日本馬拉松！實地視察福岡路線，賽道平坦寬闊兼有靚景，易創佳績！
人氣文章
夏天易心火盛！曬曬太陽反而可消除暑氣？推介飲健脾補腎養心「合掌瓜蓮子桂圓雞湯」
人氣文章
經常感冒？正氣不足、免疫力差！患大病風險都增加！中醫針灸助醫治兼調理
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2023 09:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2023 09:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2023 09:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2023 09:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/06/2023
投資者押注聯儲局暫停加息，標普500繼續深入牛市
人氣文章財經熱話12/06/2023
【虛幣世界】市場避險情緒出現，部分山寨幣曾跌兩成
人氣文章財經熱話09/06/2023
《嚟緊炒D乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標4銀
人氣文章中國故事09/06/2023
《神州經脈》5月CPI回升PPI七年低，滬指全周升，人幣止跌
人氣文章財經熱話09/06/2023
內地開展促汽車消費活動，車市有回暖跡象，哪隻車股可吸納？
人氣文章香港要聞09/06/2023
周永新倡限制2元乘車優惠每月乘搭次數或補貼金額
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金