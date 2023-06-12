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港股已累積一定反彈幅度　短線仍上望19600點水平

12/06/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　市場關注本周公布的美國消費物價指數（CPI），料將左右聯儲局本周三（14日）公布的議息結果。據芝商所（CME）Fed Watch工具顯示，現時仍有近三成交易員認為需加息，上周澳洲、加拿大央行都出乎市場預料加息0.25厘，料聯儲局為市場帶來「驚喜」的機會有多大？港股雖已連升兩周，但升幅及成交都遠未達標，如何判斷本周恒指走勢？蔚來 (09866)首季收入增近8%，遜預期；經調整淨虧損則逾41億元，好過市場預期；市場如何解讀？轉虧為盈之路仍遙遙無期？內銀股近期在人行減息降準憧憬下急彈，惟內地經濟恢復進度受市場質疑，恐拖累內銀股下半年表現？以收息為目標的投資者，宜吼內銀或其他高息股？夏季消費旺季將至，現時屬部署啤酒股良機？市場憧憬新一波扶持內需政策將出台，或有望進一步進動啤酒股等內需行業發展？

 

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