遭美國禁進口產品，納思達及中泰化學:評估潛在影響

兩家A股上市公司--打印機製造商納思達（深:002180)及新疆中泰化學(深:002092)遭美國禁止進口產品，兩公司均公告正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。



美國國土安全部在一份聲明指出，因為參與針對中國維吾爾族和其他受迫害群體的商業行為，將把納思達及其設在珠海的8家子公司、新疆中泰化學排除在美國供應鏈之外，列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體名單中。



中泰化學就此公告稱，此次被列入實體名單不會對公司的生產經營造成重大影響。目前，公司正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。公司主營產品聚氯乙烯樹脂、離子膜燒鹼、粘膠纖維和粘膠紗，2022年營業收入559.11億元人民幣，其中國內收入佔比93.37%，出口收入佔比6.63%。



納思達公告稱，公司一直嚴格遵守業務開展所適用的法律法規，恪守國際勞工保護適用標準，充分保障勞動者的合法權益。公司持續致力為所有員工提供平等、友善、積極的工作氛圍和職業發展機會。目前公司正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並做好應對工作。

撰文：經濟通中國組

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