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《午市前瞻》恒指20天線代表性不大 蔚來小鵬不宜跟手撈底

12/06/2023

　　恒生指數半日收報19279，跌110點或0.57%，主板成交401.92億元。恒生中國企業指數報6535，跌53點或0.81%。恒生科技指數報3916，跌17點或0.45%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及友邦保險(01299)；騰訊控股收報336.6元，升0.6元或0.18%，成交24.09億元；美團收報126元，跌1.1元或0.87%，成交9.8億元；友邦保險收報81元，升0.25元或0.31%，成交8.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及比亞迪股份(01211)；比亞迪股份收報254.4元，升3.2元或1.27%，成交8.81億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988)；阿里巴巴-SW收報83.4元，跌0.5元或0.6%，成交8.02億元。

 

(蔚來汽車網頁截圖)



連敬涵：恒指破20天線後未見突破


　　美國聯儲局議息前，港股維持淡靜，半日成交僅約400億元。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，大市疲弱下，恒指大有機會回穿20天線，早前上升主要受內地政策憧憬帶動，但升越20天線後表現疲軟，對後市走勢代表性不足，故即使現時失守，亦不代表會進一步穿低。他估計，聯儲局公布議息結果後，港股試穿20天線約19200亦大有機會。


蔚來須改變愈賣愈蝕情況


　　蔚來(09866)公布首季業績，淨虧損約48.04億人民幣，較去年同期虧損約18.25億人民幣有所擴大，每股虧損2.91元。經調整淨虧損亦大幅擴大至41.5億人民幣，去年同期蝕13.1億人民幣。但股價今早見底回升，半日最多升近7%。連敬涵指蔚股價回升主要由於虧損未及市場預期，但企業虧損仍然擴大，不宜跟風追入。


　　他提到，雖然蔚來新車有過萬張預訂訂單，但仍未能令市場對長線業績表現恢復信心，觀望新車上市後，能否則帶動蔚來每月銷售量重返並維持過萬部以上，才能開始挽回市場信心，否則現時情況仍「賣一部蝕一部」。


小鵬僅炒反彈  理想回調空間不大

　　同屬新勢力的小鵬(09868)今日亦造好，股價重返20天線。連敬涵指小鵬和蔚來早前均呈弱勢，今日回收升純粹市場撈底，並非基本面有何改善，估計兩股回升至約50天線水平便會受阻。


　　至於股價強勢的理想(02015)，早前大升後，目前於125至126元有一定阻力。他指雖然理想暫時未有突破動力，但回調空間亦不大，預計10天線成功升抵現價水平後，股價便有機會向上突破，初步目標先看135元。

 

蔚來股價日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小鵬汽車股價日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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