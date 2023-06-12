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「放氣」黃色橡皮鴨維港重新展出，兩鴨「重聚」

12/06/2023

　　上周六(10日)因炎熱天氣需放氣的一隻黃色巨型橡皮鴨，經充氣後再次在維港海面展出，與另一隻巨型黃鴨「重聚」。


 


　　今早10時，一艘躉船早上將橡皮鴨的「鴨皮」運返金鐘對開的維港海面。船上機械吊臂吊起橡皮連底坐浮台，工作人員其後為黃鴨充氣。中午12時半左右，橡皮鴨完成充氣，兩隻黃鴨再度一同在維港亮相。


　　主辦單位表示，橡皮鴨上周六運回青衣船廠檢查和反覆測試，根據天文台預測，未來數日天氣仍不穩定，團隊會盡最大努力守護橡皮鴨，感謝社會大眾的關注及支持。


　　創作橡皮鴨的荷蘭藝術家霍夫曼指，他曾經帶橡皮鴨到世界很多地方，經歷過不少事，指橡皮鴨是極具挑戰性的裝置，而最大的挑戰就是天氣，形容黃鴨在天時暑熱時要「唞氣」。他又說，很多網民發表有創意的留言和創作，令他很感動，亦再次親身感受到大家的活力和正面迴響，以及港人的創意。


　　今次展覽獲全城熱烈支持，包括支持機構香港旅發局及主力贊助保誠保險。其他贊助包括csl. 、昂坪360、意博金融、ZA Bank，及合作夥伴港鐵公司。

 

撰文：經濟通採訪組

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