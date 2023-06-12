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【高息定存】各銀行3個月4厘息大合集，不要錯過穩陣賺息時機！

12/06/2023

　　本地銀行爭相上調定期存款利息，有邊幾間銀行又上調港元定期存款年利率為4厘或以上？是時候把握穩陣賺息的時機！當中東亞銀行的3個月港元短存，起存額200萬元，年利率上調至4.2厘，需為全新「顯卓私人理財」客戶，並透過分行辦理。至於門檻較低起存額2萬元，年利率亦調高至4.15厘，只要是全新「至尊理財」客戶，並透過分行辦理，就可先到先得此優惠，但要注意優惠期至6月30日。

 

 

富邦銀行3個月最高4.5厘

 

　　富邦銀行港元短存3個月，年利率更高至4.5厘，最低存款額為100萬元，新舊客戶以新資金於分行辦理，額滿即止。渣打香港3個月和6個月，年利率都高至4.4厘，起存額為10萬元，適用於優先私人理財」客戶分行辦理。


　　若是建行亞洲全新或升級貴賓理財、貴賓晉裕客戶，透過分行辦理港元短存3個月，並最低存款額為100萬元，都可獲年利率4.2厘。工銀亞洲同樣年利率為4.2厘，但最低存款額只要10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」的客戶，並透過分行辦理。

 

交銀、創興及花旗均有4息

 

　　 交銀香港短存3個月，年利率都有4厘，最低存款額為100萬，適用於通達私人財富、通達理財、交銀理財個人的客戶透過電子渠道辦理。創興銀行年利率同樣有4厘，但入場費再低一些，最低存款額為50萬，適用於客戶透過網上銀行辦理。花旗銀行年利率也有4厘，最低存款額更低，只需5萬，但適用於開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬元港元的客戶。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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