數碼港、科技大學全力支持Web3公開課 學員從零開始了解業界發展

Web3作為區塊鏈技術的下一代進化，現正成為未來互聯網的重要一環，為進一步推動Web3的發展和普及，數碼港、Blockchain Academy、HKUST Crypto-Fintech Lab及阿里雲聯手舉辦的「Web3公開課」，讓學員由零開始掌控Web3及區塊鏈技術等的應用與發展，課程包括教授自主開發ChatGPT、建立個人Web3項目等，為學員將來的發展打下基礎。

本星期日(6月18日)舉行的「Web3 公開課」，由Blockchain Academy、阿里雲、數碼港以及HKUST Crypto-Fintech Lab聯手主辦，為期四周的課程將涵蓋多個主題，並邀得重量級嘉賓主講。

課程預計將吸引數千人參與，包括各行各業精英，以及科技大學、香港大學、中文大學、清華大學、北京大學、復旦大學以及其他海內外眾多頂級高校學生。香港科技大學副校長汪揚是Web3公開課其中一位講師，他指由區塊鏈和Web3.0驅動的經濟正在迅速增長。「我們認為中國，特別是香港，有得天獨厚的人口、人才和技術優勢，完全有潛力引領Web3.0的全球發展。」



課程為大灣區輸送優秀人才



汪揚指科技大學一直鼓勵並培養學生的創新和創業精神，Web3技術正好提供一個巨大舞台，讓學生有機會創新、實踐，甚至打造出解決未來社會需求的新應用和方案。「這次的『Web3公開課』立足香港，公開向全球學生開放，為大灣區乃至全球輸送更多優秀的Web3人才。同時，我也認為香港可利用『一國兩制』優勢，成為連接中國數字經濟與全球元宇宙發展的橋梁和先行者。



香港科技大學副校長汪揚望Web3公開課能成香港與大灣區的人才輸送橋梁

科大孵化多個創科創業團隊

科大數字金融實驗室總監陳卡你亦為講師之一，他認為香港學生在區塊鏈及Web3技術的認知與應用上已有一定水平。，以科大數字金融實驗室為例，已孕育了不少多Web3和區塊鏈項目，涉及元宇宙、Dei、去中心化金融等不同領域，證明學生對區塊鏈和Web3的關注以及實踐能力。



香港科技大學數字金融實驗室總監陳卡你指Web3公開課提供實戰操作的機會予學生，機會難得。

「不過，部分學生雖然對這個行業充滿興趣，但對區塊鏈的認知仍然停留在淺層次階段，對具體技術原理及實際應用還未夠清晰。」陳卡你相信，在港府提出把香港變成虛擬資產體系下的世界經濟中心的大背景下，相信本地教育工作也將走在前列，為香港培養出更多的Web3和區塊鏈領域的精英。「『Web3公開課』提供許多實戰操作的機會，例如實際編寫智能合約和訓練ChatGPT等。在這個過程中，他們可以親身體驗到Web3技術的運作，這對於他們深化對Web3的理解是非常有幫助的。」



李小加出席分享傳統金融和Web3見解

Web3公開課合辦機構Blockchain Academy創辦人劉昊禹指，Blockchain Academy專注於提供專業及系統性培訓，助學員將來在各個行業中應用Web3技術。他表示，目前行業的痛點之一，是具備專業知識、對行業懷抱熱情的人才不足。「正因如此，我們與各個機構合作舉辦『Web3公開課』，旨在普及Web3技術，並為學生提供全面學習體驗。」Web3公開課題材廣泛，包括陳卡你介紹《區塊鏈是什麽？》、Blockchain Academy首席數據科學家尚振航主講《創作AI項目》以及中文大學勞維信教授的《在Web3中投資》。「我們還邀請到前港交所總裁李小加作為特邀嘉賓，將在6月25日的公開論壇上和其他重量級嘉賓一起，分享他對傳統金融和Web3的獨特視野。」



Blockchain Academy創辦人劉昊禹望Web3公開課能於Web3技術上提供全面學習體驗。



數碼港匯聚150間Web3企業 培育Web3人才



作為香港最大Web3 社群之一，數碼港首席企業發展官陳志恒表示，數碼港一直在數字經濟及金融科技發展出色，被譽為金融科技樞紐，亦是香港最大的金融科技社群，因此亦承擔了推動Web3及其應用發展的責任。「為進一步建立Web3人才庫，數碼港積極透過設立『Web3學院』，與業界聯手為公眾提供專業培訓，是次『Web3公開課』便特別針對年青人一代，冀能引領他們投入Web3產業，擴大Web3人才庫。」



數碼港首席企業發展官陳志恒望數碼港能透過Web3學院、Web3公開課等項目推動香港發展成Web3 城市。

他指出，金融科技、智慧生活、數碼娛樂等各應用領域都可以通過第三代互聯網及區塊鏈技術作為基礎聯通起來，為提升應用及推動產業發展，數碼港於今年1月成立『數碼港Web3基地』，全速招攬世界龍頭企業和創新人才，至今社群已匯聚超過150 間涵蓋金不同Web3領域企業。數碼港亦舉辦及參與業界活動及論壇，例如「2023香港Web3嘉年華」及「數字經濟峰會2023」等，以加強公眾認知，冀能全方位推動香港發展成Web3 城市。



免費報名及「Web3公開課」活動詳情：talentre.academy/events/web3-public-class

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