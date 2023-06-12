保誠：澳門分行今正式開幕，聚焦人壽及健康保障

保誠(02378)公布，其轄下澳門分行周一（12日）正式開幕、標誌著落實大灣區策略的重要里程碑、亦代表著保誠致力滿足澳門市民於健康保障需求的決心。進軍澳門市場後，保誠的業務將遍布整個大灣區內11個城市。在營運初期、保誠的理財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶在儲蓄、健康及保障方面的需求。

（Brendan攝）

保誠指出，澳門的人壽保險市場發展蓬勃，2021年人壽保險業的毛承保保費（Gross written premium）按年上升26%，於2022年再錄得按年上升8%，大灣區擁有超過8600萬龐大人口，2022年區內生產總值更超過13萬億元人民幣，佔2022年中國國內生產總值約11%。集團將透過於澳門拓展業務，把握更多大灣區的發展機遇，滿足區內市民的保障需要。



保誠保險（澳門分行）總經理馬竹豪表示，近年澳門及大灣區內的私營醫療服務需求殷切，隨著澳門特區政府積極發展「大健康產業」及「現代金融業」，為保誠進駐澳門市場創造了極為有利的營運環境及發展空間。



保誠計劃於澳門分階段招聘人才，打造「邁向未來」（Future-ready）的理財顧問團隊，以推進「醫療＋旅遊」、「醫療＋保險」等領域發展。

保誠：冀未來五年於澳門招聘500名代理人

馬竹豪表示，集團一直認為澳門為重要市場，又指澳門保險滲透率偏低，大約為香港的三分一，澳門具有大批中產階層，對保險理財及投資安排等方面具有較大需求，兩年前已正式申請在澳門營運，受疫情影響，申請過程受到拖慢，並指在這個時候進入澳門市場，正好能配合澳門政府的施政方針。

銀保及經紀人業務需物色合適合作夥伴

他指出，澳門分行開始時會以代理（Agency）為主，亦會借鑑香港過往的經驗，長遠則期望能多元化發展，多渠道的分銷模式，包括銀保及經紀人，但上述兩項業務需時物色合適的合作夥伴，在產品方面亦會引進各式產品，以滿足澳門市民的期望及需要。

冀未來五年於澳門招聘500名代理人

他提及，集團初期在澳門銷售的產品將會以香港的產品為基礎，並加以微調，以滿足澳門當地的監管要求，又指澳門分行的主要目標為服務澳門市民。他又表示，冀未來五年於澳門招聘500名代理人，強調將著重在有機增長（organic growth），「唔會搶人返嚟」。

首季年度化保費等值銷售額按年增逾3倍

被問及早前保誠旗下經紀涉發表不恰當言論，保誠保險行政總裁林智剛回應指，集團在相關方面一向有指引，亦會視乎社會發展而作相應的檢視，亦指在香港通關等因素的帶動下，保誠保險今年首季年度化保費等值銷售額按年增長318%，按季度增長178%，而保誠理財顧問業務成為市場之冠，市場佔有率達33.5%。理財顧問業務跑勝大市，按年增長520%至26.86億元。

撰文：經濟通記者吳仲賢澳門報道

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