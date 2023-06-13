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【虛幣世界】市場關注CPI及議息，比特幣跌穿二萬六

13/06/2023

　　美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣交易巨頭Binance 和Coinbase提起訴訟，以及對美國聯儲局抗通脹貨幣政策的持續擔憂之後，比特幣跌穿26000美元，投資者現時關注五月份消費者物價指數(CPI)，以及美聯儲議息結果。


　　Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，由於監管擔憂情緒高漲，以及一些投資者放棄某些關鍵交易所，Cryptoverse陷入了困境，而目前DeFi不會讓主流接受加密貨幣，儘管經驗豐富的加密貨幣交易員將更多交易量轉移到DeFi上，但這對於長期增長和吸引新投資者而言並不是好消息，Moya 指出在CPI報告和美聯儲決定之前，比特幣在25400美元區域有關鍵支撐。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報25941.67元，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1741.39元，跌0.07%；艾達幣報0.2759元，升0.44%；瑞波幣報0.5241元，跌0.19%。
　
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