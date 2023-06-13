  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

聯儲局議息前美股火熱，蘋果創新高，特斯拉漲12日

13/06/2023

　　投資者對聯儲局即將於本周宣布暫停加息的預期，推動美股連續3個交易日上揚，周一(12日)更是在科技股帶動下炒得火熱。其中特斯拉連漲12日，打破最長連漲紀錄；蘋果亦刷新歷史最高收盤價。


　　在科技股和非必需消費品類股的帶動下，標普500指數上周五(2日)已進入技術性牛市。周一再上漲40.07點，或0.9%，報4338.93點，觸及2022年4月以來最高水平。市場人士指出，如果標普本周實現連續五周上漲，將是自2021年10月以來所未見過的情況。


　　道指漲189.55點，或0.6%，報34066.33點。納指漲202.78點，或1.5%，報13461.92點。蘋果股價上漲1.6%，至183.79美元，今年以來漲幅達到41%，市值已接近歷史性的3萬億美元。

本周大量經濟數據將出爐

　　投資者本周將迎接大量重要經濟數據，包括當地時間周二(13日)的消費者價格指數(CPI)，和周三(14日)的生產者價格指數(PPI)，還有周四(15日)的零售銷售和失業救濟申請。分析指，如果周二公布的CPI數據偏低，將增強對聯儲局周三暫停加息的預期，本周股市應該會進一步上漲。


　　此外，上周加拿大和澳洲央行都意外上調利率，交易員將關注歐洲央行周四，以及日本央行周五的政策決定。


　　美元小幅走高，美匯指數漲0.08%，至103.64。美元兌瑞郎上漲0.7%，至0.9096，連續第二天走高。英鎊兌美元下跌0.5%，至1.2504。美元兌日圓漲0.1%，至139.58。歐元兌美元持平於1.0752。澳元兌美元上漲0.2%，至0.6753，為連續第3天上漲。


　　油價延續上周的跌勢，收於3個月低點。紐約期油下跌3.05美元，收於每桶67.12美元。布蘭特期油跌2.95美元，至每桶71.84美元。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

10.620

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

39.400

異動股

03690

美團－Ｗ

127.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.620
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 39.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 126.600
  • 09922 九毛九
  • 13.060
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.320
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 293.400
  • 目標︰$320.00
  • 02888 渣打集團
  • 64.600
  • 目標︰$70.00
  • 00558 力勁科技
  • 8.070
  • 目標︰$8.20
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.760
  • 目標︰$8.50
  • 00921 海信家電
  • 17.840
  • 目標︰$18.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.900
  • 00001 長和
  • 49.100
  • 00700 騰訊控股
  • 339.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.350
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.320
報章貼士
  • 01186 中國鐵建
  • 6.080
  • 目標︰$11.00
  • 00636 嘉里物流
  • 9.590
  • 目標︰$10.80
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.890
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2023 09:23  恒指低開48點報19355，李寧跌2%，比亞迪升1%

13/06/2023 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價貶286點子報7.1498，逾半年新低

13/06/2023 07:50  《國金頭條》聯儲局議息前美股火熱，蘋果創新高，特斯拉漲12日

13/06/2023 07:53  《神州民企》中國奧園(3883)暫緩還債，40億美元債獲支持

13/06/2023 07:53  《國企紅籌》贛鋒鋰業(1772)阿根廷鹽湖項目產出首批碳酸鋰

13/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６４億元，買盈富沽騰訊

13/06/2023 08:13  【大行炒Ｄ乜】多行跟進九毛九，摩通降東方海外、中遠海控目標價

09/06/2023 17:56  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標４銀

12/06/2023 16:56  《財資快訊》美電軟報７﹒８３６９，一年拆息較上日維持４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯儲局議息前美股火熱，蘋果創新高，特斯拉漲12日
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場關注CPI及議息，比特幣跌穿二萬六
人氣文章

新聞>財經熱話

保誠：澳門分行今正式開幕，聚焦人壽及健康保障
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

全球億萬富翁人口普查出爐！香港打入全球最多億萬富豪城市三甲！富翁年齡中位數達XX歲！邊行財富增長最多 / 最少？
人氣文章

辦公室政治．潘少權

小習慣大影響！為何遲報開銷這件小事足以影響升職甚至前途？做主管除了管理能力，要明白一件事
人氣文章

時事要聞

疫後首個父親節 氣氛遜母親節 訂座僅6-8成
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

專找小男孩性侵？不乖就不能紅？BBC紀錄片揭示：日娛公司傑尼斯事務所陪睡內幕比邪教更恐怖？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

獨立香水品牌Jardins D’Écrivains：2款精緻優雅的白花香調，帶你走進調香師的文學世界
人氣文章

Art & Living

法國藝術家Francoise Gilot享年101歲！那個捨畢加索而去的女子：「我從不覺得繪畫無聊」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 老受便秘困擾！瀉藥愈食愈虛、愈食愈衰？解決便秘要睇「年資」？
人氣文章
快活保養 | KO便秘要調整腸道生態！益生菌點揀？有「專利」未必好？選購認住這幾個關鍵字！
人氣文章
婚姻中得不到性滿足，便在交友App尋求慰藉？究竟是對愛的渴望，還是對不愛的報復？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 10:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 10:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 10:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2023 09:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2023
聯儲局議息前美股火熱，蘋果創新高，特斯拉漲12日
人氣文章財經熱話13/06/2023
【虛幣世界】市場關注CPI及議息，比特幣跌穿二萬六
人氣文章財經熱話12/06/2023
保誠：澳門分行今正式開幕，聚焦人壽及健康保障
人氣文章中國故事12/06/2023
《神州經脈》人幣逼近7.15，中方斥美在新疆製造「強迫失業」
人氣文章財經熱話12/06/2023
蔚來虧損擴大股價反飆升，績曳大行紛降目標買唔過！
人氣文章香港要聞12/06/2023
房屋局:不宜以公屋資源安置大坑西邨居民
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金