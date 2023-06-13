  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港股悶局待破，恒指企穩19500點成轉勢關鍵

13/06/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　市場觀望美國聯儲局(FED)本周議息結果，港股表現反覆，今早小幅高開後掉頭向下，最多跌逾130點，午後跌幅收窄並靠穩，收市仍可企穩廿天平均線（約19188點）水平，報19404點，但成交繼續不足900億。大市悶局亦無力上試19500點，反彈浪岌岌可危，唔排除再度向下？美國本周將會議息，根據Fed Watch最新利率期貨走勢顯示，市場預料六月暫停加息機會率已逾七成三，暫停加息已近乎塵埃落定？周二公布的5月消費者物價指數CPI，或左右息口走向？另外市場亦關注內地本周將公布的三頭馬車數據，憂慮經濟復蘇前景不似預期，中央對經濟「落重藥」的可能性有幾大？新能源車股方面，汽車新勢力中的小鵬(09868)全新中型轎跑SUV車型G6啟動預售3日，預訂量超過2.5萬，刺激小鵬股價一度抽升近13%，資金淨流入逾3.8億元，推出新車可否成為股價新催化劑？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.320

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

39.300

異動股

00700

騰訊控股

344.800

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.280
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 39.250
  • 00700 騰訊控股
  • 345.400
  • 00857 中國石油股份
  • 5.590
  • 02007 碧桂園
  • 1.710
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 296.800
  • 目標︰$320.00
  • 02888 渣打集團
  • 64.600
  • 目標︰$70.00
  • 00558 力勁科技
  • 8.150
  • 目標︰$8.20
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.680
  • 目標︰$8.50
  • 00921 海信家電
  • 17.840
  • 目標︰$18.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 345.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.850
  • 00001 長和
  • 49.050
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.000
  • 00941 中國移動
  • 63.850
報章貼士
  • 01186 中國鐵建
  • 6.020
  • 目標︰$11.00
  • 00636 嘉里物流
  • 9.540
  • 目標︰$10.80
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.020
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2023 09:54  李家超:計劃9月收回粉嶺高球場用地，有需要時供大型賽事使用

13/06/2023 09:52  李家超:很快會公布私人發展商參與興建資助房屋先導計劃

13/06/2023 09:47  李家超:很快公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工

13/06/2023 09:42  《異動股》中海油跌逾3%領跌三桶油，美國CPI前夕油價挫

13/06/2023 09:23  恒指低開48點報19355，李寧跌2%，比亞迪升1%

13/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６４億元，買盈富沽騰訊

13/06/2023 08:13  【大行炒Ｄ乜】多行跟進九毛九，摩通降東方海外、中遠海控目標價

09/06/2023 17:56  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標４銀

13/06/2023 10:25  《財資快訊》美電軟報７﹒８３３９，一周拆息較上日升至３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】九毛九CFO換人點部署？一click就知大行最新評級目標價
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:很快公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工
人氣文章

新聞>開市Good Morning

港股悶局待破，恒指企穩19500點成轉勢關鍵
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

順德大食遊（二）
人氣文章

小薯茶水間

全球億萬富翁人口普查出爐！香港打入全球最多億萬富豪城市三甲！富翁年齡中位數達XX歲！邊行財富增長最多 / 最少？
人氣文章

快樂退休．曾智華

「傳媒老是佛」慈善爆料騷
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

AI尹光翻唱〈一人之境〉的啟示
人氣文章

ChatENT．月巴氏

AI尹光翻唱〈一人之境〉的啟示
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

愈成熟愈有說服力？60+護膚代言人關之琳、Tilda Swinton、尹汝貞，如何活得精彩亮麗？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
打鼻鼾、愈瞓愈攰？可能是睡眠窒息！影響可大可小！甚至情況下要做睡眠測試？
人氣文章
「當生孩子和買樓只能二揀一，選擇離婚會不會更好？」社畜悲歌，人生只剩妥協或放手？
人氣文章
經常無故跌Watt？懷疑自己貧血？利用天然食物可逆轉！睇醫生驗血前4個飲食急救方案！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 11:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 11:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 11:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2023 11:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告13/06/2023
【大行炒D乜】九毛九CFO換人點部署？一click就知大行最新評級目標價
人氣文章香港要聞13/06/2023
李家超:很快公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工
人氣文章國際動態13/06/2023
巴基斯坦以人民幣支付俄羅斯原油，首批俄油已運抵
人氣文章開市Good Morning13/06/2023
港股悶局待破，恒指企穩19500點成轉勢關鍵
人氣文章財經熱話13/06/2023
聯儲局議息前美股火熱，蘋果創新高，特斯拉漲12日
人氣文章財經熱話13/06/2023
【虛幣世界】市場關注CPI及議息，比特幣跌穿二萬六
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金