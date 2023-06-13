  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

李家超:很快公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工

13/06/2023

　　行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，香港在抗擊疫情後全面通關，市道回復暢旺，政府很快會公布方案應對勞工短缺問題，當中包括有限度輸入勞工，但會保障本地勞工就業優先，而有關外勞不可以低於相關行業的工資收入中位數，強調引入外勞為輔助措施，並非永久性措施。

 


　　他表示，現時香港亦面臨土地房屋問題，政府昨日宣布北部都會區統籌辦事處成立，已要求北部都會區統籌辦事處在今年內制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。

 

李家超:很快會公布私人發展商參與興建資助房屋先導計劃

 

　　港府於去年《施政報告》中提出「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，政府很快會公布「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」的落實細節方案，讓高效市場配合以結果為目標的政府，釋出社會的整體力量，增加整體資助房屋供應的效能。

 

計劃9月收回粉嶺高球場用地，有需要時供大型賽事使用

 

　　行政長官李家超出席行政會議前見記者會表示，收回粉嶺高球場的計劃已進入城規會法定程序，社會上出現不同意見，代表香港每個人都很有表達意見和言論自由，而政府亦會聆聽。


　　他指出，粉嶺高球場收回建屋是上屆政府作出的決定，當時已有聽過不同意見，城規會會按程序處理。不論決定如何，目前計劃於9月收回土地。


　　至於有大型賽事舉辦方指有關決定會影響日後賽事在港舉行，李家超表示，舉辦大型高球賽事會不受影響，因為收回土地後會開放給公眾使用，而當有需要舉行大型賽事時，政府絕對準備和樂意供予大型賽事使用，包括停車、泊位、推廣或接待服務。

 

撰文:經濟通採訪組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.340

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

39.500

異動股

00700

騰訊控股

345.400

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.340
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 39.500
  • 00700 騰訊控股
  • 345.000
  • 00857 中國石油股份
  • 5.550
  • 02007 碧桂園
  • 1.700
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 51.600
  • 目標︰$58.20
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 296.800
  • 目標︰$320.00
  • 02888 渣打集團
  • 64.700
  • 目標︰$70.00
  • 00558 力勁科技
  • 8.030
  • 目標︰$8.20
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.670
  • 目標︰$8.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 345.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.900
  • 00001 長和
  • 49.000
  • 00941 中國移動
  • 64.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.250
報章貼士
  • 01186 中國鐵建
  • 6.020
  • 目標︰$11.00
  • 00636 嘉里物流
  • 9.670
  • 目標︰$10.80
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.130
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2023 12:05  《午市前瞻》港股難受惠美股升勢，成交低迷不宜高追強勢聯想中芯

13/06/2023 12:19  《本港樓市》房屋局下午4時半公布私人興建資助房屋先導計劃框架

13/06/2023 12:07  【香港要聞】黃偉綸下午2時半主持記者會，闡述輸入勞工新安排

13/06/2023 09:23  【人行操作】人行7天期逆回購中標利率下調至1.9%

13/06/2023 09:54  李家超:計劃9月收回粉嶺高球場用地，有需要時供大型賽事使用

13/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６４億元，買盈富沽騰訊

13/06/2023 08:13  【大行炒Ｄ乜】多行跟進九毛九，摩通降東方海外、中遠海控目標價

09/06/2023 17:56  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標４銀

13/06/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８３５０，兩周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>數碼新動力

數碼港、科技大學全力支持Web3公開課 學員從零開始了解業界發展
人氣文章

新聞>財經熱話

【新能源車股】小鵬新車訂單表現佳，訂單及交付量可否持續成關鍵
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股難受惠美股升勢 成交低迷不宜高追強勢聯想中芯
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

順德大食遊（二）
人氣文章

快樂退休．曾智華

「傳媒老是佛」慈善爆料騷
人氣文章

辦公室政治．潘少權

小習慣大影響！為何遲報開銷這件小事足以影響升職甚至前途？做主管除了管理能力，要明白一件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

甜美及型格兼備！超紅可鹽可甜髮型推薦！韓國女生大愛，5款公主頭半紮髮教學
人氣文章

Fifty Shades of Love

專為自慰而設的花灑？將 Pleasure 融入日常，在浴室裏感受最私密的Me Time
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

11年間升值3倍？名錶炒賣的熱潮不斷，另一枚罕見百達翡麗再以高價成交！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
荔枝當造！甚麼是「荔枝病」？空肚食荔枝隨時致命？荔枝同哪些食物「相剋」！教你降火大法
人氣文章
50歲屬生蛇高危期！3成患者持續後遺神經痛，逾1成生上眼致盲！專家倡分階段打預防針
人氣文章
從一杯雪糕看尊重：與其凡事說不，放手讓子女做決定，反能修復關係隔閡？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 13:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 13:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2023 13:01
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章數碼新動力13/06/2023
數碼港、科技大學全力支持Web3公開課 學員從零開始了解業界發展
人氣文章財經熱話13/06/2023
【新能源車股】小鵬新車訂單表現佳，訂單及交付量可否持續成關鍵
人氣文章財經熱話13/06/2023
《午市前瞻》港股難受惠美股升勢 成交低迷不宜高追強勢聯想中芯
人氣文章大行報告13/06/2023
【大行炒D乜】九毛九CFO換人點部署？一click就知大行最新評級目標價
人氣文章香港要聞13/06/2023
李家超:很快公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工
人氣文章國際動態13/06/2023
巴基斯坦以人民幣支付俄羅斯原油，首批俄油已運抵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金