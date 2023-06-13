李家超:很快公布方案應對勞工短缺問題，包括有限度輸入勞工

行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，香港在抗擊疫情後全面通關，市道回復暢旺，政府很快會公布方案應對勞工短缺問題，當中包括有限度輸入勞工，但會保障本地勞工就業優先，而有關外勞不可以低於相關行業的工資收入中位數，強調引入外勞為輔助措施，並非永久性措施。



他表示，現時香港亦面臨土地房屋問題，政府昨日宣布北部都會區統籌辦事處成立，已要求北部都會區統籌辦事處在今年內制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。

李家超:很快會公布私人發展商參與興建資助房屋先導計劃

港府於去年《施政報告》中提出「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，政府很快會公布「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」的落實細節方案，讓高效市場配合以結果為目標的政府，釋出社會的整體力量，增加整體資助房屋供應的效能。

計劃9月收回粉嶺高球場用地，有需要時供大型賽事使用

行政長官李家超出席行政會議前見記者會表示，收回粉嶺高球場的計劃已進入城規會法定程序，社會上出現不同意見，代表香港每個人都很有表達意見和言論自由，而政府亦會聆聽。



他指出，粉嶺高球場收回建屋是上屆政府作出的決定，當時已有聽過不同意見，城規會會按程序處理。不論決定如何，目前計劃於9月收回土地。



至於有大型賽事舉辦方指有關決定會影響日後賽事在港舉行，李家超表示，舉辦大型高球賽事會不受影響，因為收回土地後會開放給公眾使用，而當有需要舉行大型賽事時，政府絕對準備和樂意供予大型賽事使用，包括停車、泊位、推廣或接待服務。

撰文:經濟通採訪組

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