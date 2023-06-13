《神州經脈》人行先行降逆回購利率，5月新增貸遜，人民幣兩連跌

人民銀行未降MLF利率先降逆回購利率，今日（13日）進行的20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，中標利率由此前的2%下調至1.9%，下調幅度達到10基點，是時隔約10個月首次調降，這意味著15日（周四）的中期借貸便利（MLF）與20日（下周二）的貸款市場報價利率（LPR）很大機會都將跟隨下調，政策降息將啟。

（資料圖片）

滬綜指半日走跌，午後市況稍轉好，晶片、軟件等科技板塊升幅擴大，帶動滬指收0.15%，報3233.67點，深成指更漲0.76%，創業板指升0.68%。但值得留意的是股市交投未受降息預期帶旺，兩市全日成交9423億元，按日減少2.4%。

今日新聞精選

1. 人民銀行公布，5月末，廣義貨幣（M2）餘額282.05萬億元，同比增長11.6%，差過預期的增長12.1%，增速比上月末低0.8個百分點。5月份人民幣貸款增加1.36萬億元，低於市場預期的1.6萬億元，同比少增5418億元。5月末，人民幣貸款餘額227.53萬億元，同比增長11.4%，略低於市場預期的11.6%，增速比上月末低0.4個百分點。5月份人民幣存款增加1.46萬億元同比少增1.58萬億元。其中，住戶存款增加5364億元，非金融企業存款減少1393億元。5月社會融資規模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元。5月末社會融資規模存量為361.42萬億元，同比增長9.5%。

2. 人行今早在上月新增融資信貸數據亦未公布之下，將7天期逆回購利率下調10個基點至1.9%，公開市場意外降息先行，表明宏觀經濟疲弱大環境下，政策策馬揚鞭發力更加不拘一格，決策層爭分奪秒發力。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，此次逆回購利率下調，應該是避免和周四美聯儲利率決議發生衝突。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，回顧近期商業銀行和人行的一系列舉措，更多是在有效降低銀行負債成本緩解部分銀行淨息差收窄壓力，為銀行進一步合理讓利實體經濟，加強逆周期調節做足鋪墊。

3. 據《彭博》引述消息人士指，在房地產市場走弱和全球需求降溫之際，中國正考慮出台一攬子刺激措施，推動中國企穩回升，當中至少包括十幾項旨在支持房地產和提振內需等多方面措施，而減息亦是考慮之一。另外，人民銀行和中國證監會過去幾個月邀請包括固定收益投資者、券商、律師、評級公司和會計師在內的市場參與者參加會議，評估推動國內高收益債一級市場的發展，以幫助風險較高的借款人擴大融資渠道，包括科技企業、初創企業和低評級企業。

4. 美國商務部基於國家安全，把43個實體納入出口管制清單，當中包括31個中國實體，美國商務部稱，被制裁的實體中，有多間培訓中國軍方機師的飛行訓練學校和企業，相關公司並採購美國製造商品支持中國軍事現代化。外交部發言人汪文斌今日回應，要求美方立即糾正以涉軍人權等幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法，美方無理打壓中國企業，肆意破壞國際經貿秩序和世界貿易規則，嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定，已到歇斯底里、不擇手段的地步。

5. 中國光伏企業高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被現場帶走調查。中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽表示:「當事人只是要求協助調查，目前已返回酒店，沒有其他消息。」劉譯陽表示，目前此事是陳年個案，不用上升到整個光伏行業，不涉及正常中歐光伏貿易。協助調查的人士為江蘇格林保爾新能源有限公司的浦永華。

6. 最高檢發布第四十四批指導性案例。該批指導性案例以防範金融犯罪為主題，涉及私募基金型非法集資、偽造貨幣、POS機套現等行為。最高檢第四檢察廳負責人表示，私募基金發行銷售必須依法依規進行，不得突破「私募」底線。

7. 巴基斯坦石油部長馬利克表示，巴基斯坦以人民幣支付首次政府間（G2G）進口的俄羅斯低價原油交易，他未有透露交易的商業細節，包括定價或巴基斯坦獲得的折扣，僅稱交易是以人民幣支付。這標誌著該國以美元為主導的出口支付政策出現重大轉變。美國因應俄烏戰爭大力制裁俄羅斯及其貿易夥伴，加上各國自身的經濟危機與地緣風險，包括阿根廷、巴西、孟加拉等多國，都開始使用人民幣進行國際貿易支付結算。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開174點子後隨即跌穿7.16關口，最終收盤報7.1536，續刷2022年11月29日以來新低，兩連跌。人行突降7天期逆回購中標利率，離岸人民幣兌美元（CNH）隨即快速跌破7.17關口，創2022年11月29日以來新低，之後跌幅收窄，現跌71點子，報7.1626。人民幣兌一美元中間價今報7.1498，較上個交易日跌286點子，兩連跌，創2022年11月30日以來逾半年新低。

撰文：經濟通中國組

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加