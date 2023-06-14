【大行炒D乜】富瑞降友邦目標價，滙證點評電力股，click入嚟睇下

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14/06/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2023 12:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2023 12:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/06/2023 12:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/06/2023 11:55
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