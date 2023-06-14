【FOCUS】「半杯水」看CPI 鮑公明祭Dot Hike？

美國5月CPI數據出爐，市場解讀再現「半杯水」之爭，但幾可確定的是，周四(15日)凌晨揭盅的聯儲議息結果，「Rate Hike」將變「Dot Hike」。



同比環比均低預期，惟核心通脹仍高





美國勞工部昨晚公布，5月CPI按年升幅放緩至4%，較去年6月9.1%峰值腰斬逾半，錄2021年3月以來最低。標題數字大幅回落的邏輯不難理解，看看WTI原油價格，去年6月高企110美元以上，而上月僅略高於70美元；CPI按月升幅亦從4月0.4%回落到0.1%，無論同比還是環比，都低於預期。

美國5月CPI按年升幅放緩至4%，錄2021年3月以來最低。(AP)



鑑於此，利率期貨市場對聯儲6月按兵不動押注，從一天前的79%急升至92%，預示過去15個月以來首次鬆開加息油門，除非主席鮑威爾試圖打破自2009年以來聯儲一直按交易員共識行事的記錄。



不過，跟以拜登為代表的半杯水「看滿」者相反，「看空」者質疑剔除波動較大的食品和能源類別的核心CPI，仍高企按年升5.3%、按月升0.4%；其中，最大動力來自房價和業主等值租金，按年分別升8%、8.7%，按月分別升0.6%、0.5%。





粘性揮之不去，市場已「極度貪婪」





由於房價租金的滯後反應，特別是當美國最大的線上地產代理Zillow數據顯示，5月租金年增幅已從去年2月17%峰值回落至4.8%，「看滿」者預期未來CPI勢進一步回落；不過，若以租金中位數計，5月的1995美元雖低於去年中時的2053美元峰值，但仍遠高於大流行前的1600美元水平。

鮑威風爾明日勢發出鷹派訊號，並大概率上調點陣圖的年底利率中值預測。



同樣灰暗的還有必需品價格，不單整體食品價格按年漲6.7%，麵粉、糖、果汁、火腿、冰淇淋價格更分別飆升17.1%、11.1%、9.9%、8.2%、8%；反映服務業工資上升粘性的在外用餐價格，按年高企8.3%。紐約市就剛宣布自下月12日起，外賣員時薪須不低於17.96美元，遠高於現時的約7美元水平。



一邊是「看滿」者期待的6月CPI低見3%至3.2%，另一邊是「看空」者憂慮的超級核心通脹12個月年化增長仍高企約4.2%－－聯儲的加息周期，到底是暫停一次，還是壽終正寢？可以確定的是，鮑公明日勢發出鷹派訊號敲打「極度貪婪」的市場，並上調點陣圖的年底利率中值預測。



值得一提的是，儘管標指錄得逾兩個月最長連漲紀錄，但錄52周新高的股份佔比僅約5%。

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