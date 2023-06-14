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【雙幣交易】港交所下周一推雙櫃台，十二個你一定要懂的小知識！

14/06/2023

　　港交所（00388）宣布，下周一（19日）於香港證券市場推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，目前獲批雙櫃台證券有24隻，當中不乏騰訊（00700）、友邦保險（01299）及阿里巴巴（09988）等大藍籌，而雙櫃台莊家有9家。本網搜羅投委會以及港交所的資料，在下文整理出十二個對於雙櫃台的常見問題。

 

 

問題一：甚麼是雙幣雙股及雙櫃台莊家機制？

 

　　答：「雙幣雙股」模式支援發行人同時將其兩種不同交易貨幣（即人民幣及港幣）的股票進行公開發行。在「雙幣雙股」模式下，所有人民幣股票及港幣股票必須同屬一類，股東權利及可獲權益亦一樣，待遇相同。

 

　　在上市後，兩批股份在聯交所分別按兩種貨幣(即人民幣與港幣)在兩個櫃台分開買賣，猶如兩隻不同股份，在中央結算系統（CCASS）的結算交收亦分開進行。股東可透過股份過戶處或CCASS將其中一種幣值股份轉換為另一種幣值股份。

 

　　而新的雙櫃台莊家機制計劃是根據交易所規則推出的新的莊家制度，以支持雙櫃台證券的跨櫃台交易，為人民幣櫃台提供流動性和盡量減少兩個櫃台之間的價格差異。

 

問題二：如果想買賣人民幣股票櫃台的股份，投資者需要具備甚麼戶口？

 

　　答：在產品交收方面，需要在本港銀行開立人民幣銀行戶口並存有足夠金額應付交易相關費用。該人民幣銀行戶口將可用來認購新股、存入退款支票、收取股息及支付於聯交所買賣的費用等。在現行規管下，只有持有香港身份證的香港特別行政區居民才可以在本港開立人民幣個人銀行戶口。

 

　　在產品買賣方面，必須在中介人（即經紀行或銀行）持有證券交易戶口。若想利用在香港結算（HKSCC）開立的投資者戶口進行人民幣股票櫃台的交收，必須同時與CCASS設定人民幣戶口。

 

問題三：如何分辨港幣櫃台及人民幣櫃台的股份代號及簡稱？

 

　　答：在港幣櫃台方面，股份代號為以「0」開始的五位數字（例如：香港交易所的股份代號為（00388），而人民幣櫃台則為一組以「8」作起首的五位數字（例如:80388）。

 

　　對於股份簡稱，港幣櫃台則不會有特殊的股份簡稱標記。人民幣櫃台的股份簡稱後綴「-R」（例如：香港交易所-R）。

 

問題四：如何投資人民幣股票櫃台？

 

答：在「雙幣雙股」模式下，投資者可透過以下方式投資人民幣股票櫃台，當中包括：

 

（1）首次公開發售（IPO）

（2）上市後發售人民幣證券

（3）當人民幣股票櫃台上市後，在聯交所進行買賣

（4）轉換現正持有的港幣股票櫃台

 

問題五：買賣人民幣股票櫃台涉及哪些交易費用？

 

　　答：於二手市場買賣上市人民幣股票櫃台涉及經紀佣金、印花稅、證監會交易徵費、聯交所交易費及其他費用。現時，買賣上市人民幣股票櫃台的印花稅、證監會交易徵費及聯交所交易費均由中介人以港元向港交所支付，而金額則根據交易當日金管局所訂明的匯率計算。

 

問題六：如何透過IPO認購「雙幣雙股」證券的人民幣股票櫃台？

 

　　答：在「雙幣雙股」模式下，準備於聯交所上市的公司可以選擇提供兩種幣值（港幣及人民幣）的股票讓公眾認購，兩種股票可被獨立申請。一般來說，可透過以下方式遞交認購申請：

 

（1）白表（透過收款銀行）

（2）黃表（透過經紀行）

（3）白表eIPO（透過招股章程內指定的服務提供者）

（4）中央結算系統的電子認購（透過中央結算系統）

 

問題七：可以通過中介人或銀行取得「孖展」來申請IPO嗎？

 

　　答：根據現時銀行與香港人民幣業務清算行訂立的《清算協議》，銀行並未獲准向個人客戶提供人民幣借貸。至於非銀行的金融機構（例如經紀行）並不受此限制，但經紀行是否提供人民幣融資服務或是否向個人客戶提供人民幣借貸，仍屬經紀行的商業決定。

 

問題八：如果人民幣戶口沒有足夠的款項來支付相關交易，中介人是否會於港元戶口扣除港元以填補差額？

 

　　答：這與中介人的人民幣股票櫃台相關交收安排及中介人對於客戶交收違責的政策有關，如於買賣人民幣股票櫃台時交收違責，便可能要對中介人因違責而造成的損失付上責任。

 

問題九：出售所投資的人民幣股票櫃台時，是否一定收取人民幣？

 

　　答：現時人民幣股票櫃台的交易會於中央結算以人民幣交收。因此，若以人民幣購買股票，當在聯交所出售人民幣股票櫃台時，將預期收取人民幣。

 

問題十：當買賣人民幣股票櫃台時，會否受每日兌換限額的限制？

 

　　答：若透過銀行兌換人民幣，每日之兌換限額為2萬元人民幣。至於非銀行的金融機構（例如經紀行）則不受此限制，但經紀行是否提供人民幣兌換服務，仍屬它們的商業決定。

 

問題十一：股息會以港幣還是人民幣支付？

 

　　答：交易所及香港結算沒有就發行人的股息政策設立任何強制性規定。人民幣股票櫃台的股息可以人民幣或其他貨幣派發。由於人民幣受轉換限制及外匯管制，產品發行商有機會未能及時準備足夠的人民幣以派發股息。因此，股息可能以人民幣以外的貨幣派發。

 

問題十二：人民幣櫃台及港幣櫃台證券持有人在法律層面的待遇會否有所不同？

 

　　答：交易所規則規定雙櫃台證券可以以兩種不同貨幣交易，惟有關證券須屬於同一類別證券。雙櫃台證券持有人按發行人組織章程文件所享有的權利也完全相同。港幣-人民幣雙櫃台安排僅供交易及結算之用。

 

撰文:經濟通採訪組

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