【虛幣世界】聯儲局維持息口不變，加密貨幣急跌

在美聯儲公布維持息口不變後的三個小時，投資者對美聯儲加息暫停不以為然，比特幣跌破25000美元，山寨幣暴跌，以太幣下跌超過3%至1650美元，ADA暴跌超過5%，而SOL和Matic均下跌超過4%。



加密資產管理公司BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale分析指出，鑑於宏觀經濟形勢，美聯儲維持利率不變，這是市場所預期的，但因為美聯儲表示這種暫停可能不會持續下去。從市場的角度來看，只要比特幣維持在25000萬美元，我們就應該繼續看到整合。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報25141.90元，升0.05%(24小時比較．下同)；以太幣現報1651.93元，升0.06%；艾達幣報0.2642元，升0.304%；瑞波幣報0.4820元，升0.38%。



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