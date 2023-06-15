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聯儲局雖暫停加息但市場欠驚喜，道指倒跌逾230點

15/06/2023

　　聯儲局周三(14日)如預期按下暫停加息鍵，但主席鮑威爾暗示由兩年後才考慮降息，期間為了遏制通脹仍可能恢復升息。由於擔憂聯儲局「彈弓手」，美股缺乏上行動能，道指受能源股拖累倒跌232.79點。


　　紐約收盤，道指跌0.7%，報33979.33點。標普500約持平於4372.59點。納指漲53.16點，或0.4%，報13626.48點。


　　鮑威爾表示，幾乎所有委員都認為年內進一步加息是合適之舉，7月會議將根據形勢再做決策。他說:「委員會中沒有一個人寫下今年降息，我也認為這可能完全不合適」，暗示聯儲局降息將在兩年後。


　　美匯指數於紐約尾盤下跌0.2%，至103.12。紐元兌美元上漲1.2%，至0.6221。澳元兌美元亦上漲0.5%，至0.6803。歐元兌美元上漲0.4%，至1.0834。美元兌日圓下跌0.2%，至139.89。紐約期金漲10.3美元，報每盎司1968.9美元。

聯儲局暗示仍會加息，油價及能源股受壓

　　因美國原油庫存大幅增加，且聯儲局暗示將繼續加息，油價下跌，並拖累能源股表現。紐約期油下跌1.15美元，至每桶68.27美元。布蘭特期油跌1.09美元，至每桶73.20美元。

 

撰文：經濟通市場國金組

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