美聯儲加息周期接近尾聲，港股有望企19700點

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局議息後宣布貨幣政策按兵不動，聯邦基金指標利率的目標區間，仍然維持在5厘至5.25厘，符合市場預期。會後公布的點陣圖預示，今年底基準利率將升至5.6厘，較現時水平高50個基點，反映有可能再加息兩次，每次加幅0.25厘。美國加息周期未完結，對港股影響有多大？港股上日一度重上250天線，10天線升穿20天線形成黃金交叉，後市可續睇好？不過全日成交仍不足千億元，港股上升動力有限？內地再推國策支持新能源汽車銷售，對相關股份有多大利好作用？板塊已累積一定升幅，是否已經炒到尾聲？另外林sir仲會分析內地降MLF利率對內銀股的影響！

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