  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國國務卿布林肯周日起訪華兩日，以期修復美中關係

15/06/2023

　　中國外長秦剛14日與美國國務卿布林肯通電話後，中國外交部宣布，經中美雙方商定，布林肯將於6月18日至19日訪華，成為五年來訪華的最高級別美國官員。


　　華府官員透露，布林肯周日將會與秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅舉行會談，並可能在下周一與國家主席習近平會面。


　　美國國務院表示，布林肯將與中國高級別官員會面，討論維持暢通的溝通渠道對於負責任管理美中關係的重要性，並將提出關切的雙邊問題，全球和地區事務，以及在共同跨國挑戰方面的潛在合作。


　　美國專責東亞及太平洋事務的助理國務卿康達表示，不預期布林肯此行取得大量成果，但希望至少減低兩國誤判風險，避免陷入潛在衝突，又指布林肯會聚焦三大目標，包括建立溝通渠道、討論美國關注的連串事項，以及尋求兩國合作應對氣候變化在內的挑戰。白宮印太事務協調員坎貝爾相信，布林肯將向中方強烈主張，兩國需要有適當的溝通。他預期布林肯結束中國之行後，兩國之間會有一系列訪問。


　　布林肯原本計劃2月份訪華，後因中國氣球事件而被取消。該事件使得兩國關係陷入新一輪緊張。

微軟創辦人蓋茨抵北京，或有機會見習近平

　　微軟創辦人比爾蓋茨發布推文，表示已經到達北京，指今次是自2019年首次抵達北京。而據《路透》引述知情人士報道，蓋茲有機會於周五(16日)與習近平會晤，會面或以「一對一」方式進行，這將是習近平近年來首次與外國民營企業家會面。

英國外相擬下月出訪中國

　　另外，據《彭博》報道，英國外相祈湛明正考慮下月訪問中國，因為英國首相辛偉誠試圖修復與北京的關係。知情人士透露，祈湛明7月底訪華的討論正在進行，但還沒有確定。


　　中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者上表示，關於傳媒提及的相關訪問，他沒有可以提供的消息。

 

撰文：經濟通中國組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

137.200

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

43.300

異動股

00763

中興通訊

26.600

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.200
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 43.300
  • 00763 中興通訊
  • 26.600
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 155.200
  • 02020 安踏體育
  • 90.200
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 268.600
  • 目標︰$300.00
  • 00598 中國外運
  • 2.700
  • 目標︰$3.10
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.680
  • 目標︰--
  • 01890 中國科培
  • 2.560
  • 目標︰$2.79
  • 00027 銀河娛樂
  • 51.800
  • 目標︰$58.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.000
  • 00700 騰訊控股
  • 355.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 00001 長和
  • 48.950
  • 00941 中國移動
  • 63.950
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 43.300
  • 目標︰--
  • 06616 環球新材國際
  • 4.520
  • 目標︰$5.00
  • 00598 中國外運
  • 2.700
  • 目標︰$3.10
熱炒概念股
即時重點新聞

15/06/2023 16:13  恒指全日高收420點報19828，申洲飆逾11%，李寧漲9%

15/06/2023 16:01  《中國要聞》國務院總理李強周日起出訪德國及法國，上任後首外訪

15/06/2023 15:36  花旗環球財富投資:美國加息周期或已結束，料今年本港樓價持平

15/06/2023 12:12  【美息見頂】滙豐維持最優惠利率5.75厘不變

15/06/2023 12:18  大家樂(341)全年純利升4.2倍至1.1億元，派息28仙

15/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒４９億元，買騰訊沽工行

15/06/2023 08:10  【大行炒Ｄ乜】摩通調高信義光能至增加權重，野村降港交所目標價

09/06/2023 17:56  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標４銀

15/06/2023 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２８９，隔夜拆息較上日飆升４﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

HKTVmall推「直送英國」服務，涵蓋近70萬款產品
人氣文章

新聞>財經熱話

滙豐維持最優惠利率5.75厘不變
人氣文章

新聞>香港要聞

消息指政府有意恒常化出售租置計劃回收公屋單位
品味生活
生活
人氣文章

逸趣談Teen．張逸

從飲酒談對錯：你可有向孩子承認錯誤的勇氣？
人氣文章

食療新意思．陳沛思

夏天小腿易抽筋？開冷氣令肝血受阻！推介舒筋養血「杞子雲苓雞腳湯」
人氣文章

時事要聞

SmartPLAY 7.3接受登記 硬地球場草地場抽籤 租用「4人同簽」防炒場
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

繼霓虹藍色的帕拉伊巴碧璽後，鮮艷橙色的芬達石會否成為下一個寶石潮流?
人氣文章

Art & Living

法國藝術家Francoise Gilot享年101歲！那個捨畢加索而去的女子：「我從不覺得繪畫無聊」
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

名人舊藏「宣德爐」以高價成交，市場上的「宣德爐」究竟有幾多是真？幾多是後仿？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本福島計劃將核污水排出大海！海產會直接吸收輻射污染物？教授拆解4大迷思︰要與魚生說再見？揀食物要「分散投資」？
人氣文章
專家話
人氣文章
家人不愛吃綠葉菜？有其他顏色可選擇！盤點6款非綠色高纖蔬菜，總有一款啱食！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2023 17:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2023 17:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞15/06/2023
HKTVmall推「直送英國」服務，涵蓋近70萬款產品
人氣文章財經熱話15/06/2023
滙豐維持最優惠利率5.75厘不變
人氣文章香港要聞15/06/2023
消息指政府有意恒常化出售租置計劃回收公屋單位
人氣文章FOCUS15/06/2023
【FOCUS】經濟續困淺灘　下月政治局會議關鍵
人氣文章財經熱話15/06/2023
科技股落鑊炒上，持貨投資者宜把握機會分階段食糊
人氣文章財經熱話15/06/2023
美暫停加息符預期惟年內或再加，銀行地產股點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金