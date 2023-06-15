美暫停加息符預期惟年內或再加，銀行地產股點部署？

美國聯儲局昨日(14日)一如預期暫停加息，但繼續放鷹，指年內進一步加息是合適之舉，並暗示兩年後才考慮降息，市場預期年底前最少仍會加息兩次。隨著美國暫停加息，滙豐銀行率先宣布維持最優惠利率5.75厘不變，今日(15日)本地銀行股及地產股股價變化不大，但在高息環境料維持較長時間下，銀行股近日獲大行唱好，或可看高一線，而因加息周期或快見頂，地產股未致被看得太淡，兩類股份應如何部署呢？

(iStock)

聯儲局指年內進一步加息合適 暗示降息將在兩年後

聯儲局議息後宣布貨幣政策按兵不動，聯邦基金指標利率的目標區間仍然維持在5厘至5.25厘，符合市場預期。不過，主席鮑威爾強調並非完全停止加息，因隨著利率目標接近，聯儲局官員共識將放慢加息節奏，而幾乎所有委員都認為年內進一步加息是合適之舉，7月會議將根據形勢再做決策。他說：「委員會中沒有一個人寫下今年降息，我也認為這可能完全不合適」，暗示聯儲局降息將在兩年後。會後公布的點陣圖預示，今年底基準利率將升至5.6厘，較現時水平高50個基點，反映有可能再加息兩次，每次加幅0.25厘。



余偉文：高息環境或維持較長時間 調整樓市逆周期措施仍需時觀察

金管局總裁余偉文表示，聯儲局維持利率不變符合市場預期，對於美國加息周期是否見頂則有較大不確定性，而其點陣圖顯示由現時到年底或加息一兩次，鮑威爾亦表示美國高息環境或維持數年時間，預期本港高息環境或會維持較長時間。





他又指，港息周期很視乎美息周期是否完結，現時港元利息周期有很大不確定性，可能會再加息，而樓市逆周期措施的調整需考慮多個因素，包括樓價、樓市成交及香港失業率等，樓市逆周期管理措施要視乎周期變化，以及長時間觀察，他呼籲市民在進行置業貸款時，需要小心管理相關的利率風險。

畢馬威中國：美再加息港P也未必跟 惟淨息差擴大續利好港銀

畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲近日表示，儘管美國5月CPI通脹錄較大幅回落，但仍與聯儲局的2%目標存在一定距離，下半年仍有可能加息一至兩次，惟加息幅度料不太大。2022年所有持牌銀行的淨息差上升24基點至1.55%，而過往幾次美息上調，港息都未有每次跟隨，相信美國再加一至兩次息，本港的最優惠利率(P)也未必會調整，但由於港銀貸款利率重新定價(repricing)需時，預料今年本港銀行業的平均淨息差將優於2022年。

畢馬威中國又指，儘管去年全球經濟放緩，香港銀行業表現依然出色，並預計今年的進一步加息，連同2022年加息對淨息差正面的滯後效應，將利好香港銀行業發展。另方海雲表示，近期內地減息以刺激經濟，相信對本港離岸貸款增長也有幫助，儘管貸款增幅或不太大，但由於淨息差有望再擴大，今年港銀的的利息收入將顯著增長。港銀的貸款增長過去有所回落，但隨著美國利率趨於穩定，中國經濟恢復或會拉動環球經濟，將為港銀貸款業務帶來正面影響。

中金列滙控為港銀首選予目標價75.5元 滙證籲買渣打中銀香港

近日亦有大行唱好銀行股，其中中金昨發表報告指，看好滙控(00005)未來淨息差表現，2008年金融危機後滙控核心市場長期處於低利率環境，致公司盈利能力不佳。展望未來，歐美市場利率中樞或較此前更高，且公司自身業務調整取得成效，因此不應以歷史股本回報率(ROE)外推本輪加息周期後滙控的盈利表現。滙控高ROE與高股東回報邏輯有望支持其估值修復，列為香港銀行行業首選。預計公司今年淨利息收入好於此前預期，上調今年盈利預測6.4%至277.85億美元；此外計入滙控明年第一季出售加拿大業務的影響，上調明年盈利預測27.7%至267.17億美元，評級上調至「跑贏行業」，維持目標價75.5元。





另滙證發表最新研報指，香港市場持續復甦，失業率回落，訪港旅客量反彈，銀行保險業務增長強勁，加上利率環境趨升，渣打集團(02888)前景亮麗。預期隨著資金流入定期存款產品的速度放緩，香港存款競爭程度將放緩，保持謹慎樂觀看法。雖然內地經濟未出現連續復甦，但房地產市場足夠穩定，預計渣打對中國商業房地產敞口的損失將保持於較低水平，渣打的信貸風險料迎來正面驚喜，分別將其2023至2025年每股盈利預測調高3.2%、1.5%及5%，倫敦目標價從1000便士升至1020便士，現價相當於預測2024年市盈率不足5倍，是被低估，維持「買入」評級。另外，人民銀行近月為銀行體系投放流動性，預期跨境流動可能增加，將利好中銀香港(02388)，予「買入」評級，目標價32.4元。

滙證料今年升8%明年升4% 偏好新地及嘉里

另方面，在高息環境及經濟不振下，本港樓市未致一面倒被看淡。美聯(01200)住宅部行政總裁(港澳)布少明昨表示，上半年本港樓市價量齊升，樓價至今升5.81%，惟基於目前仍然處於加息周期，加上香港及內地經濟復甦力度未如預期，令近期成交有所放緩，二手市場拉鋸。首席分析師劉嘉輝表示，料全年新盤成交量達16000宗，二手成交達50000宗，樓價升10%至15%。





滙證仍對香港地產股維持正面看法，早前發表報告指近月香港地產股表現較弱，主因反映港元同業拆息(HIBOR)近期飆升以及二手成交量放緩，這屬過分憂慮，並預期將有更多正面因素出台，支持樓市復甦，包括財政司司長陳茂波早前稱考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數比例，銀行亦有支持樓市，向部分買家提供高達3%現金回贈，為16年來新高，以爭奪按揭業務。由於預期在政策和按揭方面將看到更多支持，料香港樓市將會逐步恢復，但不會出現「V型」反彈，估計今年香港樓價升8%，明年則預期升4%，偏好新鴻基地產(00016)及嘉里建設(00683)，目標價分別為122.6元及24.4元，均予「買入」評級。



陳樂怡：對銀行股看法審慎 樓市難有大起色只可吼收租股

信達國際研究部助理經理陳樂怡認為，美國通脹正緩慢回落，雖料美息會維持於高位一段較長時間，但未來再加息幅度有限，HIBOR再升空間不會太大，淨息差料也不會大幅擴闊，且因經濟差貸款需求放緩，而內房仍存不確定性，即使隨著香港與內地恢復通關，對保險等業務會有幫助，但對本地銀行股看法審慎，如想吸納，可吼息率較高的中銀香港，另恢復派季息的滙控也可考慮。

另陳樂怡指，地產股股價走勢疲弱，因HIBOR飆升，融資成本上升，以及二手樓成交低迷，雖然陳茂波早前稱考慮放寬首次置業市民按揭成數，銀行亦為按揭客戶提供現金回贈，但未必可刺激樓市，除非政府有政策推出甚至調整樓市「辣招」，否則對地產股不宜期望太大，惟可考慮買入零售收租股，其中九龍倉置業(01997)相信可受惠與內地恢復通關，旅客回流，商場租金有望回升。

今早銀行及地產股未見異動，匯控半日收市無升跌報60.05元，中銀香港同樣無升跌報24.1元，渣打則升0.76%報66.4元，恒生(00011)升0.09%報112.9元，東亞(00023)跌0.58%報10.24元。地產股方面，新地跌0.2%報101元，恒地(00012)升0.64%報23.7元，長實(01113)跌0.22%報44.45元，信置(00083)升0.1%報9.71元，新世界(00017)升0.7%報20.1元，嘉里建設升0.12%報17.18元，九龍倉置業升1.83%報41.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加