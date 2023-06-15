《午市前瞻》恒指守住19200關鍵 體品股短線或回調李寧可吼

恒生指數半日收報19569，升160點或0.83%，主板成交525.36億元。恒生中國企業指數報6665，升88點或1.35%。恒生科技指數報4126，升73點或1.82%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報350元，升4.4元或1.27%，成交37.87億元;美團收報132元，升4.7元或3.69%，成交25.77億元;阿里巴巴-SW收報87.35元，升2.2元或2.58%，成交18.93億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(李寧網頁截圖)

葉尚志：好消息塵埃落定 恒指或回調



美國聯儲局一如市場預期暫停加息，但並未發放鴿派訊號，隔晚道指倒跌。港股受內地人行下調MLF利率10個基點帶動，高開218點，隨後升幅收窄，半日升逾100點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，市場氣氛好轉，包括聯儲局暫停加息，同時內地下調MLF利率，若恒指短線能守住19200區間底部，走勢將穩中向好。



但他指，包括美國國務卿布林肯訪華，如今多項市場憧憬的好消息皆盡出，利好作用接近全面反映，如後續有任何未如市場預期的情況發生，加上內地進一步放水，中美息差擴大，港股有機會借勢回調，若失守19200，恒指將重新落入18000至19500區間上落。



李寧42.5元以下可中長線吸納



杭州亞運倒數100日，國務院新聞辦公室公布細節，預計全亞洲12000多名運動員參與亞運。消息帶動體育用品股炒作，半日李寧(02331)升逾7%，申洲(02313)升逾8%。葉尚志指現時市況氣氛轉好，市場投入意欲加大，加上體品股李寧、安踏(02020)為5月最差表現藍籌，如今有消息便借勢炒上。



葉尚志指出，體品股受經濟表現影響，但內地復甦進度比預期緩慢，現時以亞運主題炒上，可能一兩日後便會炒完，不建議現價追入。然而，身為消費股龍頭，李寧現價估值吸引，中長期部署而言，42.5元以下值得吸納。

李寧股價走勢圖 (經濟通HV2報價系統截圖)

安踏股價走勢圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

申洲國際股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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