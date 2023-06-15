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《神州經脈》5月工業消費固投均遜，MLF降息，李強外訪赴德法

15/06/2023

　　國家統計局今早（15日）公布的5月工業增加值、消費及固定投資，全面遜預期，加之出口正因弱外需承壓，反映出經濟修復動能放緩。高盛預計，未來幾個月中國將出台更多有針對性的寬鬆措施，尤其是在財政和住房方面，以抵消經濟的持續疲軟。瑞銀財富管理預計，漸進式的政策支持，尤其是房地產政策支持，有望提振國內消費者信心。

 

中國5月工業增加值、消費及固定投資全面遜預期。（AP圖片）

 

　　憧憬針對性的寬鬆措施將落地，加上人行今日一如市場預期增量續做2370億元（人民幣．下同）一年期MLF，並將利率下調10個基點至2.65%，滬綜指今早小幅高開後維持微升，午後升勢轉強，最終以全日高位收升0.74%，報3252.98點，創自5月22日以來逾三周新高。深成指升1.81%，創業板指大漲3.44%，報2237.74點。兩市全日成交10659億元，較上日成交大增6.5%，且連續兩日突破萬億元關。外資今日通過陸股通大幅流入逾92億元，創下2月9日以來逾四個月新高，並結束連續四日淨流出。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開逾百點子後一度跌穿7.18關，及後輾轉回升，尾盤一度重回7.14，最終收報7.1555，較上個交易日4時30分收盤價升21點子，結束三連跌。全日在7.1426至7.1819之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1489，較上個交易日升77點子，結束三連跌，暫離六個半月低點，上個交易日報7.1566。

 

今日新聞精選

 

1. 中國5月規模以上工業增加值增3.5%，增速放緩至三個月低位；社會消費品零售總額同比增12.7%，比上月回落5.7個百分點；首5月固定資產投資同比增4%，比首4月回落0.7個百分點。以上三項數據增速均低於預期。5月城鎮調查失業率雖與上月持平，惟其中16-24歲青年失業率再創新高達20.8%。首5月房地產投資下降7.2%，住宅銷售額增11.9%，待售面積增15.9%。國家統計局發言人付凌暉解讀數據指，5月國民經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進，但國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固。他並提到，大概有600多萬青年人失業。機構人士認為，數據顯示中國經濟動能正在減弱，應出台有力政策應對，並預計下半年有可能繼續下調政策利率和存款準備金率。

 

2. 中國外交部宣布，國務院總理李強應德國總理朔爾茨、法國政府邀請，將於6月18日至23日對德國進行正式訪問並舉行第七輪中德政府磋商、對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。這是李強就任總理以來首次外訪。外交部發言人汪文斌表示，體現出中方對中德、中法關係的高度重視。中方期待同德方進一步深化和拓展中德關係，並期待同包括法國在內的各方一道努力，為推動全球發展更加公平更可持續作出積極貢獻。

 

3. 中國外長秦剛14日與美國國務卿布林肯通電話後，中國外交部同日晚間宣布，經中美雙方商定，布林肯將於6月18日至19日訪華，成為五年來訪華的最高級別美國官員。華府官員透露，布林肯18日將與秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅舉行會談，並可能在下19日與國家主席習近平會面。中國外交部發言人汪文斌表示，中美雙方正就訪問的有關安排保持溝通，將及時發布。另外，微軟創辦人比爾．蓋茨14日起訪華，《路透》引述知情人士指，蓋茲有機會於16日與國家主席習近平會晤。另比爾及梅琳達．蓋茨基金會15日宣布，繼續與北京市政府和清華大學合作，共同支持全球健康藥物研發中心進行藥物研發，並承諾未來五年向中心捐贈5000萬美元，而北京市政府亦承諾提供同等規模的資金支持，用於治療結核病和瘧疾等傳染病。

 

4. 國家外匯管理局統計數據顯示，5月銀行結匯13935億元人民幣，售匯13702億元人民幣；前5月，銀行累計結匯64165億元人民幣，累計售匯64612億元人民幣。按美元計值，5月銀行結匯1993億美元，售匯1960億美元；前5月，銀行累計結匯9322億美元，累計售匯9387億美元。根據計算，中國5月銀行結售匯順差33億美元，前5月累計結售匯逆差65億美元。

 

5. 亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）一名加拿大籍員工宣布辭職，並公開指責亞投行由中國共產黨主導。加拿大副總理稱，加拿大將暫時凍結與亞投行的關係。中國外交部發言人汪文斌表示，亞投行在職員招聘和管理當中，堅持公開、擇優、透明原則，職員來自65個國家和經濟體，其僱主口碑得到普遍肯定。中方作為亞投行最大股東，將繼續同各方一道，堅持多邊主義，共同支持亞投行，辦好亞投行，為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。

 

6. 人民銀行今日進行2370億元一年期中期借貸便利（MLF）增量續做，利率2.65%，較此前的2.75%下調10個基點，一如市場預期。植信投資研究院高級研究員王運金表示，MLF利率的調降比逆回購與SLF利率的調降具有更大的積極作用，主要是穩固中長期資金供給，再度增強相對積極的政策信號，並將推動LPR下行，預計6月貸款市場報價利率（LPR）利率可能會非對稱下調，其中一年期下調5個基點、五年期利率下調10-15基點。

 

7. 據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國計劃從全國存款保險基金中調撥數十億元人民幣，以清算一批破產的省級銀行，此舉為中國應對未來金融危機方式開創先例。知情人士稱，人民銀行已同意與河南省地方政府分擔向儲戶退款的費用，明確了存款保險制度將在哪些情況下進行賠付。河南省多間村鎮銀行去年4月起集體「爆雷」，存戶無法提款，結果引發擠提及維權行動。

 

8. 國家能源局15日在華東區域舉辦跨省區大面積停電事件應急演練。上海、江蘇、浙江、安徽、福建四省一市電力管理部門、能源監管機構、電網和相關發電企業以及上海市地鐵、醫院、化工企業等近30個部門和單位參加。當局表示，這是國家能源局首次舉辦跨省區大面積停電事件應急演練，是迄今為止針對電力突發公共事件開展的規模最大、範圍最廣、針對性強的一次聯合應急演練。

 

撰文：經濟通中國組

 

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