【虛幣世界】貝萊德將申請上市比特幣ETF，加密貨幣高走

消息指，貝萊德(BLK) 昨日下午向美國證券交易委員會(SEC)提交了iShares Bitcoin Trust的申請文件，以現貨比特幣交易所交易基金（ETF）方式上市，消息為加密市場帶來振奮，比特幣曾跳升至25700美元水平，漲幅超過1.3%。



據了解，此次Coinbase被列爲貝萊德ETF旗下比特幣的保管人，貝萊德與Coinbase有現有的戰略合作伙伴關係，早前兩家公司去年宣佈，貝萊德的機構投資平臺Aladdin將與Coinbase Prime連接，用於加密貨幣交易和託管。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報25506.84元，跌0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報1663.14元，跌0.23%；艾達幣報0.2609元，跌0.46%；瑞波幣報0.4775元，跌0.54%。



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