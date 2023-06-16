據報中國將推系列提振經濟措施，發萬億元特別國債等

據《華爾街日報》報道，北京方面可能最早在未來幾天宣布中央提振經濟的一攬子刺激計劃，可能包括發行1萬億元人民幣特別國債、數十億美元基建計劃，以及進一步放寬樓市投資，取消小城市購買第二套房的部分限制。發行1萬億特別國債，將資助基建項目和其他促進經濟增長的舉措，並間接幫助地方政府償還債務。不過市場普遍認為，萬億元的刺激措施恐不足以顯著提振中國經濟，只能讓經濟持續以溫和的水平增長。



上述報道提及的刺激計劃要點與《彭博》本周初的報道相似。報道指，特別國債的發行或許令人驚喜。因為這是一種罕見的工具，僅在1990年代亞洲金融危機、2007年為幫助成立中國主權財富基金，以及2020年新冠疫情等情況下使用過。這表明隨著中國解除嚴格新冠疫情防控措施帶來的一波熱潮逐漸消退，官方對經濟前景日益感到不安，中央要出手提振經濟。



發行國債只是為了避免下半年跌入「財政懸崖」



報道又指，這些措施在顯著提振經濟方面的效果如何還有待考證。如果沒有新的融資，那麼隨著手頭緊張的地方政府耗盡資金，基礎設施支出將下降。換言之，如22V Research的Michael Hirson所說，通過發行國債獲得的額外資金只是為了避免下半年跌入「財政懸崖」。



其他專家也表達了對新基建刺激措施有效性的質疑，原因是「沒有那麼多可以很快啟動的項目。」此外，取消一些購房限制也只會略起作用，因為經歷了多年的投機後，二三線城市的需求已經耗盡。除非全面放開大城市的限制，否則房地產市場的復甦或將持續乏力。



國家統計局昨日公布的5月工業增加值、消費及固定投資，全面遜預期，加之出口正因弱外需承壓，反映出經濟修復動能放緩。分析指，人行近日持續推進政策利率降息，表明政策層對中國經濟復甦健康狀況的擔憂，隨後可能會出現更廣泛的政策寬鬆，尤其是青年人就業問題將被重視。數據公布後，渣打將今年中國經濟增長預期從5.8%下調至5.4%，而政府定下的增長目標為5%左右。

撰文：經濟通中國組

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