  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

數碼港合辦STEM+E比賽2023 中學生初嘗創科實戰滋味

16/06/2023

　　培育創科人才對香港未來發展攸關重要，政府亦提出將強化學校的STEAM教育，並於初中課程中加入包括人工智能等創科元素，以配合香港及全球發展趨勢。有見及此，數碼港聯同STEM+E Consortium及香港科技園公司合辦STEM+E比賽2023，致力提升學生的科技知識及創業精神，並透過專業商業諮詢等交流機會，為創科界培育新力軍。

 

 

是次比賽有來自70間中學、逾400名學生組隊參與。參賽者在數碼港初創企業和各界別的鼎力支持下，針對「綠色管理」及「身心健康及安全」的社會痛點，構思解決方案。比賽分為「企業組」、「初創組」及今年新增的「區域組」三個組別，當中「初創組」及「區域組」每隊更會獲配對一間初創公司，讓學生能在比賽過程中與初創公司交流，探討方案的可行性及相關限制。

 

STEM+E Consortium主席郭家麒教授表示︰「比賽已經成功舉辦五年，今年增加了區域組，讓學生更好地解決社會問題和與其他城市學生合作，提供平台讓學生展示無限可能性和超出想像的能力，相信對參賽者來說，是一個充滿刺激和獲益良多的旅程。」

 

中港學生合作取長補短

 

 

　　比賽今年首次新增「區域組」，讓香港與內地學生組成隊伍並合作交流。在「區域組」勇奪冠軍的方案是「切葉蜂」，其團隊獲配對主力研發室內地圖的數碼港初創公司Mapxus，學生團隊的方案建基於Mapxus的室內地圖，提議利用物聯網及大數據，在應用程式上展示廁所即時擁擠情況，並整合公共廁所的公眾評價，以提高使用效率和衛生水平等問題。另外，方案亦有即時顯示餐廳輪候時間、篩選推薦餐廳等功能。

 

　　在比賽初期， Mapxus公司代表向團隊詳細解釋產品內容及現行方案，為學生帶來清晰的指引；同時學生也可藉此見識初創公司的創新思維，獲得寶貴的交流機會。團隊指出，兩地學生在比賽過程中能互補長短，同時提高成員間的合作能力。例如，香港學生擅於使用Google 幻燈片等軟件，演說技巧較佳，內地同學則充滿創意，為團隊提供許多精闢意見。

 

初嘗撰寫建議書至推銷產品

 

 

　　「初創組」的冠軍方案是「Cool Shield」，團隊採用香港科技園公司初創企業i2Cool的技術，以無電製冷塗層，降低室內溫度之餘，同時達致省電效能。團隊成員表示，是次比賽融合科學、技術和數學，學生不僅學到科學知識，還能完整學習由撰寫建議書、做生意到推銷產品的過程。

 

　　團隊參加了數次會議和日營，與不同的初創企業深入交流。學生團隊的實戰經驗不足，導師能有效作出指導，幫助他們定立方向，並且全程陪伴學生搜集資料、構思及定案等。比賽完成後，團隊成員亦發現，創科能更有效幫助他們投入STEM學習之中，並有機會在未來應用至市場推廣等項目。

 

比賽讓學生了解須評估方案成本

 

 

　　「企業組」的冠軍方案是「高球隨意門」，團隊與專注研發元宇宙高爾夫球模擬器及其校園推廣的初創公司N1合作，團隊認為公司可把高球模擬器服務推銷給老人院、傷殘人士院舍以及醫療機構等，透過模擬高爾夫球運動，幫助患者和老人復康。

 

　　團隊有學生修讀經濟科，認為是次比賽跟她的科目大有關係，故報名參加。比賽不僅讓學生了解不同解決方案的成本，也能夠認識更多優秀的同學。團隊相信，比賽可以幫助STEM學科的學生，讓他們學習如何互相合作，對未來發展非常有幫助。

 

加入校友會延續科創學習

 

　　學生完成比賽後，被獲選為最有價值參賽者（MVP）的學生有機會獲邀加入STEM+E 校友會，與志同道合的年輕人持續交流。STEM+E 校友會成員李尚之表示，他們的創始團隊共有五人，均來自2019 年及2021 年STEM+E大賽，期後成員構思並成立校友會。「我們的宗旨是支持學生的職涯規劃，提供更多實戰經驗，帶來學術或就業支持，包括為學生提供資源，支持他們將來與科技相關的創業發展。」

 

比賽鼓勵學生展現創科思維

 

　　數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港樂見學生在比賽過程中展現創新思維，應用科技解決社會痛點，數碼港會繼續普及及強化 STEAM 學習，連繫初創為 STEAM 教育加入更多創科元素，期望未來將繼續以多元化的課堂內外學習活動，培育更多科創人才，為學生打好基礎，配合香港未來創科發展。

 

獲獎隊伍

 

隊名

 

學生名稱及學校

企業組

 

冠軍

高球隨意門

郭紀昕 - 東華三院盧幹庭紀念中學

 

劉欣怡 - 德望學校

林保燊 - 中華基督教會桂華山中學

 

唐穎心 - 瑪利曼中學

余躍猊 - 聖保羅男女中學

 

  

亞軍

Goodtakes, What’s next?

莫梓欣 - 景嶺書院

 

黃沛霖 - 德望學校

李嘉華 - 衞理中學

 

鄭宛欣 - 瑪利諾修院學校(中學部)

季軍

Aafia

周詠喬 - 聖母無玷聖心書院

 

卓暉傑 - 東華三院盧幹庭紀念中學

林芳儀 - 聖保羅男女中學

 

  

區域組

 

最佳隊伍

切葉蜂

 

劉琪櫟 - 德望學校

褚晨琛 - 上海外國語大學附屬外國語學校

 

粟楚瑜 - 中山火炬高技術產業開發區第一中學

 

李心悅 - 聖保羅男女中學

初創組

 

最佳隊伍

Cool Shield

蔡子俊 - 新亞中學

譚樂行 - 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學

 

陳智傑 - 聖母無玷聖心書院

 

蔡駿威 - 恩主教書院

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回數碼新動力

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.100

異動股

06160

百濟神州

118.800

異動股

00857

中國石油股份

5.800

更多數碼新動力

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.100
  • 06160 百濟神州
  • 118.800
  • 00857 中國石油股份
  • 5.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.080
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰$1.10
  • 09696 天齊鋰業
  • 57.050
  • 目標︰$69.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 267.400
  • 目標︰$300.00
  • 00598 中國外運
  • 2.720
  • 目標︰$3.10
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.600
  • 00700 騰訊控股
  • 363.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.000
  • 00941 中國移動
  • 63.600
  • 00001 長和
  • 49.250
報章貼士
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.950
  • 目標︰$25.80
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰$1.18
  • 03606 福耀玻璃
  • 31.800
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/06/2023 16:34  《盤後部署》恒指成功收復兩萬關，阿里巴巴升近3%可先鎖定利潤

16/06/2023 14:17  《中國要聞》習近平晤蓋茨：中美關係基礎在民間，盼兩國人民友好

16/06/2023 16:03  《本港樓市》中原CCL按周跌0.48%，連跌3周共1.13%

16/06/2023 09:46  《中國要聞》據報中國將推系列提振經濟措施，發萬億元特別國債等

16/06/2023 10:52  【外圍經濟】日央行維持貨幣政策不變，強調必要時加碼寬鬆

16/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７２﹒６５億元，買中移動沽盈富

16/06/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】野村維持百濟神州「買入」，花旗恢復莎莎「買入」

16/06/2023 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，隔夜拆息較上日升至５﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

五月客運數據對辦三大航齊造好，國航獲大行祝福可看高一線？
人氣文章

新聞>數碼新動力

數碼港合辦STEM+E比賽2023 中學生初嘗創科實戰滋味
人氣文章

新聞>財經熱話

【下周策略】觀望下周LPR操作結果，李澤銘：恒指下個位睇20500點
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

內地三頭馬車熄火 再現經濟隱憂? | 恒指重拾升勢 惟50天線阻力大? | 人行下調MLF助內房急升
人氣文章

小薯茶水間

美國最高薪實習排行榜！Uber、TikTok、Meta都上榜！第1位人工有幾高？Top10多數係呢2大行業！
人氣文章

Shopping What’s On

消委會實測7大二手交易平台！全部無假貨審查機制！買到假嘢唔負責？這個平台令用戶資料外洩？9大交易防騙Tips 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感
人氣文章

Fashion

遊日注意！首間LOEWE ReCraft登陸大阪！獨家發售客製化Anagram竹籃編織袋、不到千元維修心愛包包
人氣文章

寫設計．陳丞軒

年輕化與莊嚴之間的分寸：律師樓空間如何結合侘寂美學，建構出讓人放鬆自在的親切氛圍？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「傳媒老是佛」慈善爆料騷
人氣文章
中醫教分辨小兒腹痛！肚臍周邊痛是便秘，一按更痛可能係患腸病！伴隨這些症狀要即求醫
人氣文章
家人不愛吃綠葉菜？有其他顏色可選擇！盤點6款非綠色高纖蔬菜，總有一款啱食！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 17:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 17:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2023
五月客運數據對辦三大航齊造好，國航獲大行祝福可看高一線？
人氣文章數碼新動力16/06/2023
數碼港合辦STEM+E比賽2023 中學生初嘗創科實戰滋味
人氣文章財經熱話16/06/2023
【下周策略】觀望下周LPR操作結果，李澤銘：恒指下個位睇20500點
人氣文章中國故事16/06/2023
習近平晤蓋茨：中美關係基礎在民間，盼兩國人民友好
人氣文章國際動態16/06/2023
美國核潛艇時隔近6年現身南韓，參加美韓特戰演練
人氣文章財經熱話16/06/2023
聯儲局逆回購工具使用量一年來首次低於2萬億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金