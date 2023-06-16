數碼港合辦STEM+E比賽2023 中學生初嘗創科實戰滋味

培育創科人才對香港未來發展攸關重要，政府亦提出將強化學校的STEAM教育，並於初中課程中加入包括人工智能等創科元素，以配合香港及全球發展趨勢。有見及此，數碼港聯同STEM+E Consortium及香港科技園公司合辦STEM+E比賽2023，致力提升學生的科技知識及創業精神，並透過專業商業諮詢等交流機會，為創科界培育新力軍。

是次比賽有來自70間中學、逾400名學生組隊參與。參賽者在數碼港初創企業和各界別的鼎力支持下，針對「綠色管理」及「身心健康及安全」的社會痛點，構思解決方案。比賽分為「企業組」、「初創組」及今年新增的「區域組」三個組別，當中「初創組」及「區域組」每隊更會獲配對一間初創公司，讓學生能在比賽過程中與初創公司交流，探討方案的可行性及相關限制。

STEM+E Consortium主席郭家麒教授表示︰「比賽已經成功舉辦五年，今年增加了區域組，讓學生更好地解決社會問題和與其他城市學生合作，提供平台讓學生展示無限可能性和超出想像的能力，相信對參賽者來說，是一個充滿刺激和獲益良多的旅程。」

中港學生合作取長補短

比賽今年首次新增「區域組」，讓香港與內地學生組成隊伍並合作交流。在「區域組」勇奪冠軍的方案是「切葉蜂」，其團隊獲配對主力研發室內地圖的數碼港初創公司Mapxus，學生團隊的方案建基於Mapxus的室內地圖，提議利用物聯網及大數據，在應用程式上展示廁所即時擁擠情況，並整合公共廁所的公眾評價，以提高使用效率和衛生水平等問題。另外，方案亦有即時顯示餐廳輪候時間、篩選推薦餐廳等功能。

在比賽初期， Mapxus公司代表向團隊詳細解釋產品內容及現行方案，為學生帶來清晰的指引；同時學生也可藉此見識初創公司的創新思維，獲得寶貴的交流機會。團隊指出，兩地學生在比賽過程中能互補長短，同時提高成員間的合作能力。例如，香港學生擅於使用Google 幻燈片等軟件，演說技巧較佳，內地同學則充滿創意，為團隊提供許多精闢意見。

初嘗撰寫建議書至推銷產品

「初創組」的冠軍方案是「Cool Shield」，團隊採用香港科技園公司初創企業i2Cool的技術，以無電製冷塗層，降低室內溫度之餘，同時達致省電效能。團隊成員表示，是次比賽融合科學、技術和數學，學生不僅學到科學知識，還能完整學習由撰寫建議書、做生意到推銷產品的過程。

團隊參加了數次會議和日營，與不同的初創企業深入交流。學生團隊的實戰經驗不足，導師能有效作出指導，幫助他們定立方向，並且全程陪伴學生搜集資料、構思及定案等。比賽完成後，團隊成員亦發現，創科能更有效幫助他們投入STEM學習之中，並有機會在未來應用至市場推廣等項目。

比賽讓學生了解須評估方案成本

「企業組」的冠軍方案是「高球隨意門」，團隊與專注研發元宇宙高爾夫球模擬器及其校園推廣的初創公司N1合作，團隊認為公司可把高球模擬器服務推銷給老人院、傷殘人士院舍以及醫療機構等，透過模擬高爾夫球運動，幫助患者和老人復康。

團隊有學生修讀經濟科，認為是次比賽跟她的科目大有關係，故報名參加。比賽不僅讓學生了解不同解決方案的成本，也能夠認識更多優秀的同學。團隊相信，比賽可以幫助STEM學科的學生，讓他們學習如何互相合作，對未來發展非常有幫助。

加入校友會延續科創學習

學生完成比賽後，被獲選為最有價值參賽者（MVP）的學生有機會獲邀加入STEM+E 校友會，與志同道合的年輕人持續交流。STEM+E 校友會成員李尚之表示，他們的創始團隊共有五人，均來自2019 年及2021 年STEM+E大賽，期後成員構思並成立校友會。「我們的宗旨是支持學生的職涯規劃，提供更多實戰經驗，帶來學術或就業支持，包括為學生提供資源，支持他們將來與科技相關的創業發展。」

比賽鼓勵學生展現創科思維

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港樂見學生在比賽過程中展現創新思維，應用科技解決社會痛點，數碼港會繼續普及及強化 STEAM 學習，連繫初創為 STEAM 教育加入更多創科元素，期望未來將繼續以多元化的課堂內外學習活動，培育更多科創人才，為學生打好基礎，配合香港未來創科發展。

獲獎隊伍

隊名 學生名稱及學校 企業組 冠軍 高球隨意門 郭紀昕 - 東華三院盧幹庭紀念中學 劉欣怡 - 德望學校 林保燊 - 中華基督教會桂華山中學 唐穎心 - 瑪利曼中學 余躍猊 - 聖保羅男女中學 亞軍 Goodtakes, What’s next? 莫梓欣 - 景嶺書院 黃沛霖 - 德望學校 李嘉華 - 衞理中學 鄭宛欣 - 瑪利諾修院學校(中學部) 季軍 Aafia 周詠喬 - 聖母無玷聖心書院 卓暉傑 - 東華三院盧幹庭紀念中學 林芳儀 - 聖保羅男女中學 區域組 最佳隊伍 切葉蜂 劉琪櫟 - 德望學校 褚晨琛 - 上海外國語大學附屬外國語學校 粟楚瑜 - 中山火炬高技術產業開發區第一中學 李心悅 - 聖保羅男女中學 初創組 最佳隊伍 Cool Shield 蔡子俊 - 新亞中學 譚樂行 - 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 陳智傑 - 聖母無玷聖心書院 蔡駿威 - 恩主教書院

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