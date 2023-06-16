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五月客運數據對辦三大航齊造好，國航獲大行祝福可看高一線？

16/06/2023

　　內地三大航空公司公布5月運營數據，雖然平均客座率按月略有回落，但載客量、客運運力投入及旅客周轉量按年續大漲，其中國航(00753)近日更獲大行唱好，另民航局表示全行業載客量回至疫情前同期的95%，預計暑假期間國際客運航班增至每周逾6000班，三大航今日(16日)股價齊造好，不知升勢能否持續？當中哪隻可看高一線？

 

(Shutterstock)

 

東航5月客運運力投入同比升4.7倍　旅客周轉量升5.5倍

　　東航(00670)5月載客量967.5萬人次，同比增長約5.4倍；5月客運運力投入同比上升4.65倍；旅客周轉量同比上升5.5倍；客座率為70.03%，同比上升9.25個百分點，按季下降2.04個百分點。國航5月乘客量約1060.3萬人次，同比增長3.8倍，環比升0.8%；客運運力投入同比上升3.29倍，環比上升5.3%；旅客周轉量同比上升4.1倍，環比上升1.7%，平均客座率為68.2%，同比上升10.9個百分點，環比下降2.4個百分點。

 

　　南航(01055)5月客運運力投入(按可利用座公里計)按年上升約1.81倍；旅客周轉量(按收入客公里計)按年上升約2.48倍；客座率為75.25%，按年上升14.42個百分點，按月微跌0.7個百分點。集團指，於5月新增重慶-吉隆坡-重慶航線，月內引進3架飛機。

 

民航局：全行業載客量回至疫前同期95%　暑假國際客運航班增加

 

　　另外，民航局今日舉行記者會，介紹5月民航安全生產運行情況等事項。民航局表示，5月份全行業完成旅客運輸量5169.8萬人次，環比增長2.8%，恢復至2019年同期的94.8%，其中內地客運規模比2019年同期增長2.6%。5月份全行業飛機日利用率為8.2小時，與4月持平。

 

　　民航局航空安全辦公室副主任李勇表示，今年暑運是新冠感染「乙類乙管」後的第一個「暑運」，旅客出行較為集中，旅遊度假、探親訪友等出行需求旺盛，預計期間每日將有近195萬旅客通過航空出行，日均保障航班1.65萬班，恢復至疫情前同期水平。另民航局持續推進國際客運航班平穩有序恢復，上周(6月5至11日)實際執行的國際客運航班量已經達到5822班，通航61個國家，預計暑運期間國際客運航班將增至每周6000班以上。內地航空運輸方面，預計今年暑運期間，日均保障國內客運航班1.36萬班、運輸內地旅客183萬人次，較疫情前2019年分別增長11%及7%。

 

花旗看好國航國泰乘客收益率　高盛料國航國際航班運力逐漸恢復

 

　　花旗近日發表研究報告指，最近一項調查預示，未來兩年航空公司將受惠於疫情期間被壓抑的需求、高端化可能正常化、國際旅行與疫情前相比增加份額、休閒旅遊相比公幹佔據更大份額，乘客收益率(Passenger yield)理想，相信國際長途客運定價收益前景將較短途更為有利，支持該行看好長國際航線的看法，予國航H股、國泰航空(00293)、法國航空及聯合航空「買入」評級，其中予國航目標價8.1元，國泰目標價10.55元。

　　另高盛指，國航6月內地客運持續展現韌性，預期暑假機票價格有望超越2019年水平。國際航班運力估計將回復至2019年50%至60%水平，年底將進一步升至逾70%水平。不過，基於第一季股份的攤薄效應，將首季資產回報峰值預測降至21%，並將國航H股市帳率(PB)預測由2.7倍下調至2.2倍，目標價由8.5元降至8.3元。不過，國航A股較H股的溢價持續處於近70%水平，為H股提供買入機會，因此維持「買入」評級。


摩通：料國際出遊持續復甦　今夏行業表現將強勁增長

 

　　摩通則於上周發表研報指，雖然年初至今航空旅遊股普遍遭到拋售，但中國旅遊需求保持不變，出境遊需求回升，加上供需關係緊張的情況下，航空股客運收益率向好，料支持企業2023至2025財年盈利反彈。預測國際出遊持續復甦，今年夏季為傳統旅遊旺季，行業表現料強勁增長，對內地三大航空維持「增持」評級，但由於行業仍在調整當中，將國航、東航及南航目標價分別下調至7.6元、3.5元及6元。

 

郭家耀：憧憬內地推刺激措施　東航較落後先上望3元

 

　　安里資產管理董事總經理郭家耀指，中資航空股近兩個月受累內地消費需求放緩，股價已調整不少，近日才略為回升。隨著載客量繼續回升，加上憧憬內地將推出刺激經濟措施，且料暑假期間及下半年出行人數更多，以及受惠油價回落，在去年低基數效應下，料航空公司營運數據及業績會更好。股價方面，國航、東航及南航股價走勢幾乎一致，惟東航稍為落後，可先上望3元，再看有否刺激措施推出。

 

　　國航今日收市升1.57%報5.83元，東航升1.85%報2.75元，南航升2.63%報4.68元，國泰亦升0.93%報7.63元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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