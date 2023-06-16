《神州經脈》習近平見蓋茨，滬指全周升1.3%，人民幣脫離低位

據多個外媒報道，中國政府正在考慮更多刺激措施以提振經濟，市場目前聚焦於7月召開的政治局會議，滬綜指今早高開後直線再上，全日收高0.63%，報3273.33點，創5月22日以來近1個月高，全周累升1.3%。深成指今收升1%，創業板指續升1.2%。

國家主席習近平（右）今日在北京與蓋茨基金會聯席主席蓋茨（左）會面。（AP圖片）

兩市全日成交10677億元（人民幣．下同），較上日成交微增0.2%，且連續三日突破萬億元關。富時羅素季度調整盤後生效，外資今日通過陸股通繼續大幅流入105.46億元，續創下2月9日以來逾四個月新高；外資連續兩日淨流入，兩日累計流入197億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開近300點後，升幅一度回吐過百點，最終收報7.1168，較上個交易日4時30分收盤價大升387點子，兩連升，創6月2日以來近半月新高，全日在7.1052至7.1415之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1289，較上個交易日升200點子，兩連升，上個交易日報7.1489。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平16日在北京會見美國比爾及梅琳達．蓋茨基金會聯席主席比爾．蓋茨。習近平表示，蓋茨是他今年在北京會見的第一位美國朋友，世界正走出新冠疫情，人們應多走動、多交流，增進了解；中美關係的基礎在民間，始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。習近平對蓋茨及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞，中方願同比爾及梅琳達．蓋茨基金會繼續加強相關領域合作。另今年以來許多知名外企高管來華，其業務涉及汽車、消費、製造業、醫療、金融、電子科技等領域。外交部發言人汪文斌表示，中方樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。

2. 國國務卿布林肯將於18日起訪華兩日，白宮國家安全顧問沙利文指，沒有預期布林肯此行會為美中關係帶來突破，強調美國正尋求以積極外交方式，處理世界兩大經濟體之間的緊張，布林肯將向中方解釋美國的政策。外交部發言人汪文斌表示，布林肯訪華期間，雙方將就中美關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。另在中美芯片戰持續之下，被中國發出部分產品銷售禁令的美國半導體大廠美光16日宣布，未來幾年將在中國西安封測工廠投資逾43億元人民幣，加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝和測試設備，以更好滿足中國客戶的需求。

3. 人民銀行、金融監管總局、中國證監會、財政部、農業農村部印發《關於金融支持全面推進鄉村振興 加快建設農業強國的指導意見》，對做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務、強化鞏固拓展脫貧攻堅成果金融支持、加強農業強國金融供給等九個方面提出具體要求，包括提出積極支持符合條件的國家種業陣型企業、農業科技創新企業上市、掛牌融資和再融資。另中證監黨委舉辦集體學習，強調要不斷完善資本市場基礎制度，推動提高上市公司質量，完善全面註冊制下的信息披露制度，促進證券基金行業機構穩健發展，助力實體經濟高質量發展，促進共同富裕。

4. 財政部最新數據顯示，中國在3月重新增持美國國債後，4月又轉為輕微減持美國國債4億美元，最新持有規模為8689億美元，仍是持有美國國債第二多的國家。日本仍為美國國債的最大海外持有國，持有量在4月份增加393億美元，至1.13萬億美元。英國的美債持有量排第三，於4月份減少304億美元至6807億美元。海外持有的美國國債總量在4月份增加164億美元，至7.58萬億美元。

5. 《華爾街日報》指，北京或最快在未來幾天宣布中央提振經濟的一攬子刺激計劃，可能包括發行1萬億元特別國債、數十億美元基建計劃，以及進一步放寬樓市投資，取消小城市購買第二套房的部分限制等。《路透》則引述政策內部人士透露，中國國務院正就提振經濟徵求經濟學家和顧問的建議，今年將推出更多刺激措施，重點為消費補貼和擴大債券發行，房地產方面的措施料偏溫和。還有消息人士稱，人行下調存款準備金率的可能性在增加。然而，重大政策調整需要黨內最高層領導人的批准，市場關注料於7月召開的中央政治局會議。

6. 工信部公告，定於6月-12月開展新能源汽車下鄉活動，將會有69款活動車型及企業參與活動，包括比亞迪、上汽集團、東風汽車等。工信部副部長辛國斌16日表示，工信部將會同相關部門做好2023新能源汽車下鄉活動，包括組織電力企業充電樁建設運營企業協同下鄉，加強充電基礎設施建設，鼓勵地方政府以及汽車企業金融機構等進一步健全服務網絡，加大優惠促銷和金融支持力度，讓農村居民喜歡買放心用。

7. 夏季用電高峰來臨，國家發改委發言人孟瑋表示，目前全國發電裝機持續穩定增長，統調電廠存煤達到1.87億噸的歷史新高，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實的基礎。至於國務院近期對新能源汽車高質量發展作出新部署，發改委將從需求側和供給側雙向發力，持續擴大消費市場、持續提升創新能力、持續優化產業布局、持續完善基礎設施。5月發改委審批核准固定資產投資項目14個，總投資2888億元，主要集中在能源、交通等行業；前5月共審批核准70個，總投資6672億元，主要集中在高技術、能源、交通等行業。

8. 民航局表示，5月份，全行業完成旅客運輸量5169.8萬人次，環比增長2.8%，恢復至2019年同期的94.8%。其中，國內客運規模比2019年同期增長2.6%。民航局又指，今年是新冠感染「乙類乙管」後的第一個暑運，預計每日將有近195萬旅客通過航空出行，日均保障航班1.65萬班，恢復至疫情前同期水平，期間國際客運航班量預計將從上周（6月5日-6月11日）實際執行的5822班增至每周6000班以上，並日均保障國內客運航班1.36萬班、運輸國內旅客183萬人次，較2019年分別增長11%、7%。

撰文：經濟通中國組

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