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港交所雙櫃台模式正式登場，首批雙櫃台證券共24隻

19/06/2023

　　港交所(00388)今日正式推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，目前獲批雙櫃台證券有24隻，當中不乏騰訊(00700)、友邦保險(01299)及阿里巴巴(09988)等大藍籌，而雙櫃台莊家有9家。



股息可能以人民幣以外的貨幣派發

　　港幣櫃台以及人民幣櫃台的股份代號及股份簡稱均有不同。在港幣櫃台方面，股份代號為以「0」開始的五位數字(例如:香港交易所的股份代號為(00388)，而人民幣櫃台則為一組以「8」作起首的五位數字(例如:80388)。對於股份簡稱，港幣櫃台則不會有特殊的股份簡稱標記。人民幣櫃台的股份簡稱後綴「-R」(例如:香港交易所-R)。


　　若要買賣人民幣股票櫃台股份，需要在本港銀行開立人民幣銀行戶口並存有足夠金額應付交易相關費用，而產品買賣方面，便必須在中介人(即經紀行或銀行)持有證券交易戶口。若想利用在香港結算(HKSCC)開立的投資者戶口進行人民幣股票櫃台的交收，必須同時與CCASS設定人民幣戶口。


　　在股息分派方面，公司可就派息提供不同的貨幣選項，例如人民幣和港幣。最後，如想買賣雙櫃台證券，應先向中介人查詢相關的交易及結算安排。

etnet提供港幣人民幣雙櫃台證券資訊

　　為配合港交所將推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」，etnet的股票報價系統已完成更新。兩個etnet財經生活及強化版MQ App更新版亦已上架，在港幣、人民幣雙櫃台模式推出首日，即可查看首批股份名單、股票代號、其港幣、人民幣實時報價、雙幣總成交金額(港幣)、即時表現和排行及匯率比較等，幫助您看清兩邊股價走勢，隨時把握交易良機。

 

撰文：經濟通採訪組

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