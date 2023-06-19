  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒指短期可上望20372點附近，50天線為支持位

19/06/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指連續兩日做好，上周五（16日）最多曾升逾320點，兼重上兩萬關口，成交規模進一步增加至千七億元。全星期計，累升逾650點。大市成交顯著回升，動力指標配合下，恒指有望向上挑戰100天線（約20163點）？美國務卿布林肯周日（18日）起一連兩日訪華，兩國緊張關係有望破冰？港交所(00388)今日正式推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，目前獲批雙櫃台證券有24隻，當中不乏騰訊(00700)等大藍籌，。不過事前港交所都同市場「打定底」，籲大家不要抱太大期望，預料刺激港股成交的作用有幾大？下一階段人民幣計價的證券納入至互聯互通更值得憧憬？有外媒報道指，中央政府計劃「落重藥」提振經濟，包括新增基礎設施支出、發行約1萬億元人民幣特別國債資助基礎設施項目等，中央或由基建入手谷經濟，可利好相關股份？另外中央亦考慮取消對中小城市第二套住房的限購措施，但居民購房信心未恢復下，措施成效存疑？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

353.800

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.150

異動股

03690

美團－Ｗ

134.200

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 353.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 134.300
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 46.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.820
股份推介
  • 00763 中興通訊
  • 27.900
  • 目標︰$31.00
  • 00839 中教控股
  • 6.660
  • 目標︰$7.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰$1.10
  • 09696 天齊鋰業
  • 56.550
  • 目標︰$69.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 268.200
  • 目標︰$300.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.050
  • 00700 騰訊控股
  • 353.600
  • 00005 滙豐控股
  • 61.300
  • 00388 香港交易所
  • 313.000
  • 00941 中國移動
  • 63.950
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 313.000
  • 目標︰$350.00
  • 00839 中教控股
  • 6.660
  • 目標︰$7.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.050
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/06/2023 10:38  【雙幣交易】陳茂波:人民幣國際化速度將加快，將提升基礎設施

19/06/2023 09:22  恒指低開56點報19983，潤地挫2%，百度跌1.7%

19/06/2023 07:57  【雙幣交易】港交所雙櫃台模式正式登場，首批雙櫃台證券共24隻

19/06/2023 08:46  《中國要聞》李強抵達柏林對德國進行正式訪問

19/06/2023 08:13  【大國博弈】秦剛布林肯超時會談，同意有效管控分歧解決具體問題

19/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出９６﹒２６億元，買中石油沽盈富

19/06/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】建銀首予阿里健康跑贏大市，中信首予珍酒李渡買入

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

19/06/2023 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２２，隔夜拆息較上日微跌１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯儲局鷹派高層：通脹仍然頑固，可能需進一步行動
人氣文章

新聞>開市Good Morning

恒指短期可上望20372點附近，50天線為支持位
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所雙櫃台模式正式登場，首批雙櫃台證券共24隻
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

中醫教分辨小兒腹痛！肚臍周邊痛是便秘，一按更痛可能係患腸病！伴隨這些症狀要即求醫
人氣文章

娛樂情報

首任演唱會監製握話事權 鄭中基巡唱為與移民港人相聚
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

直通車2號
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

日本最美村莊「伊根町」：品嘗鮮美甘甜舟屋海鮮丼，與老鷹海鷗一起出海遊覽秘境！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

遊法國必買！法式乾香腸Saucisson，可搭配哪種酒？與Rosé相襯已足以令人齒頰留韻？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

年齡只是個數字？葡萄藤樹齡愈老，葡萄酒質素愈高？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
與性相關的行業你識幾多？由學術研究講到情色刊物、Phone Sex到AV女優！為研究將性事展露人前你願意嗎？這本情色雜誌學英文一流？
人氣文章
家人不愛吃綠葉菜？有其他顏色可選擇！盤點6款非綠色高纖蔬菜，總有一款啱食！
人氣文章
易發脾氣未必係脾氣差？有機會係肝鬱！肝鬱分虛實？針灸有助醫治肝鬱+情緒病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 11:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 11:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 11:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2023 10:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態19/06/2023
秦剛布林肯超時會談，同意有效管控分歧解決具體問題
人氣文章財經熱話19/06/2023
聯儲局鷹派高層：通脹仍然頑固，可能需進一步行動
人氣文章開市Good Morning19/06/2023
恒指短期可上望20372點附近，50天線為支持位
人氣文章財經熱話19/06/2023
港交所雙櫃台模式正式登場，首批雙櫃台證券共24隻
人氣文章財經熱話19/06/2023
【虛幣世界】市場繼續憧憬貝萊德ETF，加密貨幣企穩
人氣文章財經熱話16/06/2023
《嚟緊炒D乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試18.4銀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金