聯儲局鷹派高層：通脹仍然頑固，可能需進一步行動

美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)及里奇蒙聯儲銀行行長巴金(Thomas Barkin)上周五(16日)均表示，由於一些行業沒有顯示出太多通脹緩解的跡象，可能必須進一步加息。



沃勒表示，整體通脹自去年見頂以來已「減半」，但剔除食品和能源的核心通脹在過去八、九個月幾乎沒有變化。他在挪威奧斯陸演講時說：「這讓我感到不安，勞動力市場仍然強勁，核心通脹沒有變化，可能需要更多的緊縮措施來降低物價壓力。」



巴金則在馬里蘭州大洋城演講時說，通脹仍然「太高」且「頑固」，在必要時願意採取更多行動。他警告：「過早放鬆貨幣政策將是一個代價高昂的錯誤。」



高盛策略師：市場對通脹緩解預期過於樂觀



另一方面，高盛策略師亦指出，美國的通脹率不會像市場目前預期得那樣快速下降。Praveen Korapaty等策略師在報告中寫道，投資者可能認為經濟增長大幅減速，將導致通脹壓力更快緩解，但這些因素壓低通脹的能力其實有限。



Fundstrat的研究主管Tom Lee亦在一份報告中表示，由於投資者預期物價漲幅可能在今年放緩，從而推動了今年以來股市的大部分漲幅。報告指：「當大眾相信通脹已經打破時，就可能促使聯儲局決定結束這場抗通脹之戰。」

撰文：經濟通市場國金組

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