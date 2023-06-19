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秦剛布林肯超時會談，同意有效管控分歧解決具體問題

19/06/2023

　　中國國務委員兼外長秦剛星期日(18日)在北京與美國國務卿布林肯舉行會談，兩人會談在晚上8時結束，比原定時間超出逾一小時。雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通。雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作，同意保持高層交往。


　　秦剛在會上表示，當前中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。中方對美政策根本遵循是國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。雙方應不折不扣落實習近平和總統拜登峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

重申台灣問題是中美關係最重大的問題

　　秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出明確要求。秦剛指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的承諾真正落到實處。

雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，增加兩國航班

　　秦剛同布林肯同意繼續推進中美關係指導原則磋商，推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題。雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。

 

撰文:經濟通中國組

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