《午市前瞻》人民幣櫃台股份成交低落 料滙控至業績前才有關注度

恒生指數半日收報19726，跌314點或1.57%，主板成交535.31億元。恒生中國企業指數報6708，跌124點或1.82%。恒生科技指數報4122，跌111點或2.63%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報351元，跌12元或3.31%，成交38.14億元；阿里巴巴-SW收報88.1元，跌3.5元或3.82%，成交27.86億元；美團收報133.1元，跌4.9元或3.55%，成交16.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(滙豐網頁截圖)



聶振邦：人民幣弱勢難吸引資金以其交易



港交所今日正式推出人民幣雙櫃台模式，但此前多方預期雙櫃台模式對大市成交刺激作用，大市半日成交計，亦與未推出雙櫃台前相若。以個股計算，成交額最大的人民幣櫃台股份騰訊-R(80700)亦只有約2800萬元。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時港股投資氣氛淡靜，加上人民幣偏弱，難以吸引資金以人民幣投資港股。



他指，儘管恒指19200有較強支持，暫時可以觀望上周由阻力變支持的19500水平。短線科技股有跟隨美股納指趨勢，若納指守住13600，則港股重磅科技股沽壓不大，恒指走勢有望較穩；若納指回落至13000水平，則恒指或試19200。



內銀股再回落3至5%可作中線部署



美國聯儲局暫停加息，部分資金轉趨積極，滙控(00005)在聯儲局公布議息結果後明顯突破60元阻力。聶振邦指滙控在2019年中未爆發疫情前，未除淨股價曾高見約70元水平，以現時市況偏淡估計，滙控很難重上70元，短期65元已會一定阻力，後續亦要等到7至8月公布中期業績時，滙控才會受關注。他指，若以收息為目的，56元入較具防守性。



聶振邦提到，目前內銀股息率比滙控更吸引，若以收息為前提可考慮部署，但現價待股價再回落3至5%後會更具防守性。

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中銀香港股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

建行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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