市民抓緊最後機會，今早冒雨與黃色巨鴨道別
19/06/2023
兩隻巨型黃色橡皮鴨昨天(18日)最後一日在維港展出，繼其中一隻橡皮鴨昨日被運走後，另一隻昨晚留在金鐘對開海面的橡皮鴨，亦即將被放氣及移走。今早有不少市民趁最後機會，冒雨與橡皮鴨打卡告別。
主辦黃色巨型橡皮鴨在維港展出活動的單位表示，感謝前往的市民和旅客，共同感受生活及藝術間的和諧，期望後會有期。
撰文：經濟通採訪組
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
19/06/2023
兩隻巨型黃色橡皮鴨昨天(18日)最後一日在維港展出，繼其中一隻橡皮鴨昨日被運走後，另一隻昨晚留在金鐘對開海面的橡皮鴨，亦即將被放氣及移走。今早有不少市民趁最後機會，冒雨與橡皮鴨打卡告別。
主辦黃色巨型橡皮鴨在維港展出活動的單位表示，感謝前往的市民和旅客，共同感受生活及藝術間的和諧，期望後會有期。
撰文：經濟通採訪組
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
更多香港要聞
19/06/2023
16/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
13/06/2023
13/06/2023
13/06/2023
12/06/2023
延伸閱讀
19/06/2023 12:06 恒指跌314點報19726，碧桂園瀉6%，李寧阿里健康挫5%
19/06/2023 11:26 《港元利率》拆息全線升穿5厘，隔夜息抽升半厘高見5.44厘
19/06/2023 11:24 國泰:7月內地招聘機艙服務員，往返內地航班設普通話機艙廣播
19/06/2023 10:38 【雙幣交易】陳茂波:人民幣國際化速度將加快，將提升基礎設施
19/06/2023 07:57 【雙幣交易】港交所雙櫃台模式正式登場，首批雙櫃台證券共24隻
19/06/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出９６﹒２６億元，買中石油沽盈富
19/06/2023 08:24 【大行炒Ｄ乜】建銀首予阿里健康跑贏大市，中信首予珍酒李渡買入
16/06/2023 17:36 《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀
19/06/2023 11:40 《財資快訊》美電軟報７﹒８１９４，一個月至九個月均升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 12:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 12:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2023 12:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2023 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞19/06/2023
市民抓緊最後機會，今早冒雨與黃色巨鴨道別
|財經熱話19/06/2023
傳內地增基建投資谷經濟，如炒相關股份宜小注
|國際動態19/06/2023
布林肯：美中保持開放溝通渠道，減誤解誤判風險
|國際動態19/06/2023
秦剛布林肯超時會談，同意有效管控分歧解決具體問題
|財經熱話19/06/2023
聯儲局鷹派高層：通脹仍然頑固，可能需進一步行動
|開市Good Morning19/06/2023
恒指短期可上望20372點附近，50天線為支持位
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰