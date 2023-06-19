王毅要求美方取消單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日上午在北京會見美國國務卿布林肯。王毅表示，布林肯此行正值中美關係處於關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。而據《央視新聞》報道，布林肯介紹了美方看法，表示美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。





扭轉兩國關係螺旋式下滑



王毅在會面中表示，中美要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉兩國關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。



王毅表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取。中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。



王毅強調，中美關係要止跌企穩，當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。中美關係要行穩致遠，最重要的是把中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則作為根本遵循。



維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心



王毅並敦促美方不要拿國強必霸的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國，而這些是美國對華政策能否真正回歸客觀理性的關鍵所在。



王毅同時要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。對於台灣問題，王毅著重剖析問題實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，中國沒有任何妥協退讓的餘地。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。

撰文：經濟通中國組

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加