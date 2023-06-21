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比特幣2024牛市將至，如何利用山寨幣幫自己倍增收入！

21/06/2023

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過往的幾篇文章我不斷地強調比特幣的好處，相信大家已經十分明白如何能夠用比特幣幫大家賺取金錢，大家只要好好閱讀之前的文章，理解背後的意義和四年循環，我相信到達下一個牛市的時候，有閱讀文章的讀者一定會有一個豐厚的回報。或許大家心裡的想法會覺得比特幣的回報不夠大，始終比特幣經歷了這些年的時間，比較困難能夠再給大家一個十倍或者二十倍以上的回報，所以今篇文章的內容是，如何利用山寨幣幫自己倍增收入。

 

眾所周知，在幣圈內發達的人很少單憑比特幣就能夠幫助收入爆發式上升，往往都要透過一些山寨幣，來把他們已經賺的錢再做昇華。原因是因為每逢去到牛市，當比特幣的升勢十分凌厲，接種而來的便是一些以太幣為首的山寨幣，在牛市尾段有一個大爆發，往往這些大爆發會令大家賺取利潤以數十倍去計算，所以雖然山寨幣回調的幅度十分大，仍然有許多人會購買這些山寨幣作投資用途。

 

對於投資山寨幣的操作方法會是應該在比特幣在低位或熊市的時候先買比特幣，去到比特幣升穿上個牛市的高位之後，我們可以考慮減持一部份的比特幣，去市場上找一些有潛質的山寨幣，作最後的賺錢機會。現時一些有潛質的山寨幣，例如ETH, JPC, ADA,Doge等等，都是一些比較大市值的山寨幣，下一篇文章我就會研究如何尋找有潛質的山寨幣！

 

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