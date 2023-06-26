安永大灣區醫療通 打通健康灣區新脈絡

粵港澳大灣區加速融合發展，完善的基礎建設不可或缺，當中關乎民生社會的醫療健康產業更是重要一環。為推動區內醫療健康及生物科技產業升級發展，安永大灣區卓越服務中心，發揮安永大灣區「六通十一城」的戰略架構優勢，透過當中的「醫療通」團隊，主力協助區內醫療健康企業融通兩地，拓展大灣區跨境醫療的巨大機遇。



新冠肺炎疫情的經驗，凸顯出醫療健康服務產業建設與提升的重要性。在中國推行《健康中國2030發展戰略》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》重點推動區內醫療衛生領域合作的方針下，香港醫療健康企業在大灣區跨境醫療的發展空間龐大，更可發揮牽頭作用、推動內地整體醫療與國際接軌。



安永1審計服務合夥人及大灣區醫療通聯席主管馮幸致認為，大灣區內各地在醫療健康產業發展過程中可以擔當試點角色，便利香港及海外醫療企業開拓灣區市場。她舉例，廣州和香港、深圳和香港等均成為灣區醫療融合發展政策的試點，如果這些試點成功，政策可由大灣區覆蓋至全國。



安永2香港審計服務生命科學與醫療健康行業主管及大灣區醫療通聯席主管胡嘉麗亦指，粵港澳大灣區的醫療產業政策，也可影響到國際領域；例如香港作為創新中心，可把內地科研成果帶到國際，進行認證和接軌。「香港及海外企業想在大灣區發展時，安永可提供專業服務和支持。例如提供兩地政府的政策諮詢，以及稅務方面轉移定價的建議。」

胡嘉麗及馮幸致皆認同，部分企業於大灣區發展的同時，也需考慮與國際接軌，安永可提供專業意見，聯動國內外的資源，為客戶提供全方位的服務和支持，以實現關鍵績效指標。



安永推動大灣區醫療企業上市



同時，在內地蓬勃發展的醫療服務與生物科技企業，亦可借助香港資本市場的優勢，邁向國際領域。胡嘉麗指出，香港在創新科技方面有明顯優勢，原因之一是香港聯交所於2018年新增第18A章，容許未有收入或利潤的生物科技公司上市，近幾年吸引了大量資金於香港進行融資，因此香港已是全球第二大生物科技融資平台。



馮幸致指出，安永持續協助內地創新醫療企業來港上市；符合香港聯交所18A章的上市公司中，近五成皆由安永協助完成，顯示安永在此領域的豐富經驗和專業知識。「在醫療界，每個範疇的企業都需要不同的支持和服務，包括對創新科技發展、企業發展戰略、企業融資估值以及企業架構搭建等，安永均可提供專業的建議和支持。」



灣區醫療保險藥械互通成焦點



近年，大灣區出台多項優惠政策支持醫療健康企業，包括建設廣州南沙的港澳居民健康服務中心等。馮幸致指出，醫療健康相關重點政策，將吸引更多大灣區內企業參與及投資。她認為灣區內的醫療及養老產業會隨著一系列的醫療制度改革、醫療跨境人才計劃以及跨境保險制度等帶來更多發展商機，引入更多人才，以及為粵港澳居民帶來更多醫療保障及更全面優質的公私營醫療服務。



胡嘉麗相信，數字化發展有助實現兩地互通，特別是保險和康養服務的政策融合。「保險政策現正進行『先試先行』，以南沙作為試點，試行跨境醫療保險策略，了解可能出現的挑戰以及吸收經驗。」

胡嘉麗表示，大多數企業並不盲目追求數字化管理，而是要求數字化管理可以提高內部效率，特別是在醫療行業方面，可以更好地應對市場轉變，加速發展。



另一方面，在內地居住的港人包括退休人士，需要往返香港索取處方藥物，相當不便。胡嘉麗指現時已試行「港澳藥械通」，於大灣區指定醫療機構處方香港臨床急需藥物，冀能在解決細節問題後，再把政策複製到其他城市。



馮幸致認為，醫療企業數字化轉型有利於現有醫療資源和模式的升級改造，有利於醫療保險及康養服務融合，助力推動灣區構建多層次醫療保障體系以及多維度實現粵港澳醫療資源互聯互通。



大灣區內，各地醫療健康產業各有優勢，例如深圳在智慧城市方面發展迅速，吸引較多醫療科技企業落戶，廣州則在傳統產業鏈方面表現出色，生產力非常強大。胡嘉麗指出，大灣區內不同定位的城市可以有明確分工，在醫療健康產業融合發展的過程中互相支持。她舉例指，香港擁有大量專業人才和國際知名大學，尤其在基因研究方面表現優異，在生物科技相關領域甚具優勢。但是，她提出由於內地相關政策與香港不同，未來在生物科技的研發領域，仍需要大灣區各地政府進一步交流與合作，才能實現優勢互補，促進醫療健康相關科技創新。

1 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

2 安永會計師事務所

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