布林肯稱訪華行程已達目的，惟軍事溝通渠道沒取進展

美國國務卿布林肯結束兩日訪華行程，19日晚離開北京時表示，美中雙方都認同需要令關係穩定下來，今次行程已達到目的。他在與中國國家主席習近平會晤後對媒體表示，美國期待在未來幾周內會有更多的美國高級官員訪問中國，而美國致力於增加與中國的直航，歡迎有更多中國官員訪問美國。

他稱，雙方就美中各自的經濟政策交換了意見，美國支持去風險和多元化，他明確表示美國將繼續採取有針對性的行動來保護美國的國家利益，美國準備在公共衞生、食品安全等兩國共同關心的領域與中國合作，美國並沒有試圖在經濟上遏制中國。

布林肯稱，他提出了美國和其他國家對中國在台灣海峽的「挑釁」行動的擔憂，並重申了美國長期奉行的一個中國政策，已經向中國對等官員重申了美國在台灣問題上的立場。



軍方溝通沒恢復，中方歸咎美方制裁防長李尚福

不過，美中未能在恢復軍事溝通渠道取得進展。布林肯說，美國和中國之間的軍方溝通絕對至關重要，目前中國還沒有同意推進這一進程，這是中美必須繼續努力解決的問題。就此，外交部美大司司長楊濤回應指，美方肯定清楚中美軍事交流出現困難的原因，他歸咎美方制裁國務委員兼國防部長李尚福，阻礙改善兩軍溝通，指美方需要首先撤銷制裁。

另外，他重申中國應為烏克蘭的和平發揮建設性作用。已經敦促中國政府要警戒私人企業不要向俄羅斯提供用於烏克蘭戰事的科技。沒有證據顯示中國政府向俄羅斯提供武器，但華府關注中國私人企業向俄羅斯提供用於戰事的科技，所以促請中國政府制止有關行為。

拜登：布林肯工作出色，美中關係取得進展

美國總統拜登認為，中美正走在正確的道路，兩國關係取得進展，他讚揚布林肯此行工作出色。他正透過白宮安全顧問沙利文，與前往倫敦的布林肯溝通。白宮發言人尚皮埃爾形容，布林肯訪華為美中關係向前邁出良好一步，首要信息是強調美中保持開放溝通渠道以降低風險的重要性。

撰文：經濟通新聞組

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