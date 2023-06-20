  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

澳洲業務獲麥格理洽購　大摩細摩齊唱好　中電逆市飆升公用股可再吼？

20/06/2023

　　據報麥格理擬收購中電(00002)錄巨大虧損的澳洲業務最多五成股權，加上大摩及摩通齊上調中電評級及目標價，其中摩通上調幅度超過18%，刺激中電今早(20日)逆市飆逾半成，為表現最佳藍籌，其他公用股亦普遍靠穩，不知中電還有多少上升空間呢？近日大市出現調整，公用股又可否再吼呢？

 

(資料圖片)

 

據報麥格理擬購中電澳洲業務最多五成股權　該業務去年蝕53億


　　據澳洲媒體AFR昨日(19日)報道，麥格理有機會收購中電全資附屬公司Energy Australia最多50%股權，雙方的交易談判接近尾聲，但中電仍有繼續與其他有興趣的各方進行談判。中電及麥格理均不予置評。

 

　　報道又提到，中電為將其澳洲業務轉型至低碳能源，已花數月尋找協助進行投資夥伴，摩根士丹利為中電的顧問。值得一提，去年Energy Australia營運虧損約52.7億港元，部分因為當地天氣影響及烏克蘭衝突所致，再加上減持印度業務錄得35.37億港元虧損，抵銷大部分香港及內地業務盈利，因此中電去年盈利按年大減89%至9.24億元。

 

大摩：料澳洲業務改善今年或增派息　目標價升至70元


　　另外，摩根士丹利發表報告，預計隨著澳洲業務改善，中電今年有機會增加派息，對其今明兩年盈利預測分別比市場預期高17%和22%。由於燃料成本上升、以低電價遠期出售的電力合同以及供應中斷，中電澳洲去年虧損巨大。不過，發電廠發電量正在增長，燃料成本比去年9月高峰期下降51%，而且電力合同繼續延期，因此預計中電澳洲業務營業收入將出現重大好轉，目前偏向預期在今年下半年發生，並在明年繼續按年增長40%。

 

　　大摩又指，政府計劃在今年與兩間電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，允許回報率潛在變化的評論引起投資者擔憂，令中電股價表現遜同業，不過協議的任何變化均需要雙方同意，料最終沒有實質性變化。集團現時估值吸引，評級由「與大市同步」升至「增持」，目標價由68元升至70元。

 

摩通：料澳洲業務盈利下半年反彈　出售可使負債率降逾12%   


　　摩通亦將中電評級由「中性」升至「增持」，目標價由57元升至67.5元。摩通認為，中電澳洲業務的最壞情況可能已經過去，料盈利將從下半年開始反彈，或能支持明年起增加派息。

 

　　另摩通指，中電管理層可能會將注意力從低投資回報率的業務(如澳洲及印度)轉移至香港核心業務。中電去年已出售印度業務10%股份，《彭博》早前亦報道指中電可能出售澳洲業務50%股權，估計該業務資產淨值超過300億元，出售該業務可使中電負債率在今年降低超過12個百分點至約35%。相信中電可以在動盪的市場中表現出色，因為其在地緣政治、監管和貨幣風險有限。

 

美銀：長建受惠英國持續通脹　惟將目標價降至52.6元

 

　　其他公用股方面，美銀證券上周發表報告指，長江基建(01038)利潤增長能受惠英國持續通脹，因為其英國投資組合中受監管資產基礎是與通脹掛勾，而預計今年第四季美國5年期及10年期國債收益率將分別下降至3.4%及3.25%，國債收益率下降將使長建2023及2024財年預測股息率達6.2%，顯得更具吸引力，考慮到英國通脹上升及對電能實業(00006)的市場預期下調，將長建2023及2024財年的每股盈利預測下調3%及2%，目標價由53元降至52.6元，重申「買入」評級。

　　另外，煤氣(00003)未來會否復派紅股受投資者關注，副董事總經理黃維義早前在股東大會上指，公司已預期未來數年經營環境艱辛，將審慎理財；經營環境改變下，對於每10股送1紅股看法審慎，因有機會變相借錢以作派息，並非健康狀況。主席李家傑表示，由於戰爭爆發，燃氣價格一直上升，影響內地業務來貨及去貨價格呈倒掛狀態，能做到銷售增長已很好。

李偉傑：中電升至62元料遇阻　公用股息率不吸引  

 

　　華盛證券經紀部董事李偉傑指，中電澳洲業務近幾年錄得嚴重虧損，今次如成功出售五成股權止蝕，可令市場鬆一口氣，若集團出售虧損業務後，集中發展內地及東南亞業務，前景會更好。惟料即使今次交易落實，股價升至去年7月橫行區底部約62元也會遇較大阻力，往後股價走勢亦要視乎今次交易作價，中電2010年以155億元收購澳洲業務，如作價理想，股價料可向好。

 

　　至於公用股是否值得吸納？李偉傑指，港元拆息近日升穿5厘，定期存款息率也達4厘幾，公用股卻僅約4.5厘股息，其中中電也只有5厘，不算吸引，而受俄烏戰爭影響，公用股業績亦較以往波動。若想買高息股，不如買中移動(00941)、中石油(00857)及中海油(00883)，預期息率分別達7.6厘、7厘及11厘。

 

　　中電半日升5.85%收報60.65元，成交3.18億元。其他公用股靠穩，煤氣跌0.43%報7元，電能實業升0.48%報41.9元，長江基建跌0.24%報42.4元，港燈(02638)升0.85%報4.73元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01357

美圖公司

3.090

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

42.800

異動股

03690

美團－Ｗ

131.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01357 美圖公司
  • 3.080
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 42.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.600
  • 00763 中興通訊
  • 30.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.540
股份推介
  • 01876 百威亞太
  • 21.600
  • 目標︰$24.50
  • 01385 上海復旦
  • 20.300
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 5.850
  • 目標︰$6.80
  • 00763 中興通訊
  • 30.650
  • 目標︰$31.00
  • 00839 中教控股
  • 6.520
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.350
  • 00700 騰訊控股
  • 349.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.150
  • 00001 長和
  • 49.050
  • 00941 中國移動
  • 64.050
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 9.010
  • 目標︰$9.80
  • 02298 都市麗人
  • 0.365
  • 目標︰$0.50
  • 00939 建設銀行
  • 5.050
  • 目標︰$5.70
熱炒概念股
即時重點新聞

20/06/2023 14:20  恒指跌幅曾擴至逾400點，碧桂園、碧服跌逾6%，美團挫逾4%

20/06/2023 12:18  蔡崇信及吳泳銘接替張勇任阿里(9988)主席及首席執行官

20/06/2023 12:10  維他奶(345)全年虧轉盈賺4572.1萬元，末期息1.4仙

20/06/2023 11:31  《港元利率》一個月拆息升至5.1厘逾15年半新高，隔夜息回落

20/06/2023 11:14  香港今年世界競爭力排名跌至第七位，遜星洲及台灣

20/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７１﹒０６億元，買盈富沽騰訊

20/06/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】瑞信跟進濠賭股，大摩、摩通調升中電目標價及評級

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

蔡崇信及吳泳銘接替張勇任阿里(9988)主席及首席執行官
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】LPR非對稱減息落空　刺激思路之爭升溫
人氣文章

新聞>財經熱話

澳洲業務獲麥格理洽購　大摩細摩齊唱好　中電逆市飆升公用股可再吼？
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

小孩口臭、肚脹、胃口差？中醫：可能是小兒積食！消食化積食療、小兒推拿幫到手
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

年輕人應該Slash定炒散？應該好好把握日本的新創機會！日本將會是亞洲下一個新創基地？
人氣文章

風水蔣知識

端午夏至後陰氣漸盛！點解老人、病患者難過渡大時大節？仲有邊啲日子要注意？有無辦法改變命數？
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

年齡只是個數字？葡萄藤樹齡愈老，葡萄酒質素愈高？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

粟米是否太高糖？原條粟米代替白飯可助減脂，更可改善消化功能？解答3個關於粟米的常見疑問！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

默默耕耘的名廚，成就米芝蓮二星中菜廳！時令手工美味：夜香花冬瑤蟹肉田雞羹、豉油皇干邑龍蝦尾、煙燻鹵水鵝肝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
兩度呻吟來電、誤傳的激戰短片......是在邀約一場辦公室激戰，還是另有內情？
人氣文章
快活保養 | 慣性或嚴重便秘點搞？4個要點！食沙律唔好？單吃纖維無用？排便姿勢都有講究！ 新文章
人氣文章
快活保養 | 慣性或嚴重便秘點搞？4個要點！食沙律唔好？單吃纖維無用？排便姿勢都有講究！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2023 14:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2023 14:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2023 14:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2023 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/06/2023
蔡崇信及吳泳銘接替張勇任阿里(9988)主席及首席執行官
人氣文章FOCUS20/06/2023
【FOCUS】LPR非對稱減息落空　刺激思路之爭升溫
人氣文章財經熱話20/06/2023
澳洲業務獲麥格理洽購　大摩細摩齊唱好　中電逆市飆升公用股可再吼？
人氣文章財經熱話20/06/2023
《午市前瞻》內地措施未到肉 恒指望暫守牛熊線 美圖短期有炒興
人氣文章香港要聞20/06/2023
李家超:慶祝七一回歸將舉辦不同免費活動及優惠
人氣文章財經熱話20/06/2023
【人事變動】據報張勇卸任阿里主席兼執行長　阿里雲成增長動力？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金