澳洲業務獲麥格理洽購 大摩細摩齊唱好 中電逆市飆升公用股可再吼？

據報麥格理擬收購中電(00002)錄巨大虧損的澳洲業務最多五成股權，加上大摩及摩通齊上調中電評級及目標價，其中摩通上調幅度超過18%，刺激中電今早(20日)逆市飆逾半成，為表現最佳藍籌，其他公用股亦普遍靠穩，不知中電還有多少上升空間呢？近日大市出現調整，公用股又可否再吼呢？

(資料圖片)

據報麥格理擬購中電澳洲業務最多五成股權 該業務去年蝕53億



據澳洲媒體AFR昨日(19日)報道，麥格理有機會收購中電全資附屬公司Energy Australia最多50%股權，雙方的交易談判接近尾聲，但中電仍有繼續與其他有興趣的各方進行談判。中電及麥格理均不予置評。

報道又提到，中電為將其澳洲業務轉型至低碳能源，已花數月尋找協助進行投資夥伴，摩根士丹利為中電的顧問。值得一提，去年Energy Australia營運虧損約52.7億港元，部分因為當地天氣影響及烏克蘭衝突所致，再加上減持印度業務錄得35.37億港元虧損，抵銷大部分香港及內地業務盈利，因此中電去年盈利按年大減89%至9.24億元。

大摩：料澳洲業務改善今年或增派息 目標價升至70元



另外，摩根士丹利發表報告，預計隨著澳洲業務改善，中電今年有機會增加派息，對其今明兩年盈利預測分別比市場預期高17%和22%。由於燃料成本上升、以低電價遠期出售的電力合同以及供應中斷，中電澳洲去年虧損巨大。不過，發電廠發電量正在增長，燃料成本比去年9月高峰期下降51%，而且電力合同繼續延期，因此預計中電澳洲業務營業收入將出現重大好轉，目前偏向預期在今年下半年發生，並在明年繼續按年增長40%。

大摩又指，政府計劃在今年與兩間電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，允許回報率潛在變化的評論引起投資者擔憂，令中電股價表現遜同業，不過協議的任何變化均需要雙方同意，料最終沒有實質性變化。集團現時估值吸引，評級由「與大市同步」升至「增持」，目標價由68元升至70元。

摩通：料澳洲業務盈利下半年反彈 出售可使負債率降逾12%



摩通亦將中電評級由「中性」升至「增持」，目標價由57元升至67.5元。摩通認為，中電澳洲業務的最壞情況可能已經過去，料盈利將從下半年開始反彈，或能支持明年起增加派息。

另摩通指，中電管理層可能會將注意力從低投資回報率的業務(如澳洲及印度)轉移至香港核心業務。中電去年已出售印度業務10%股份，《彭博》早前亦報道指中電可能出售澳洲業務50%股權，估計該業務資產淨值超過300億元，出售該業務可使中電負債率在今年降低超過12個百分點至約35%。相信中電可以在動盪的市場中表現出色，因為其在地緣政治、監管和貨幣風險有限。



美銀：長建受惠英國持續通脹 惟將目標價降至52.6元

其他公用股方面，美銀證券上周發表報告指，長江基建(01038)利潤增長能受惠英國持續通脹，因為其英國投資組合中受監管資產基礎是與通脹掛勾，而預計今年第四季美國5年期及10年期國債收益率將分別下降至3.4%及3.25%，國債收益率下降將使長建2023及2024財年預測股息率達6.2%，顯得更具吸引力，考慮到英國通脹上升及對電能實業(00006)的市場預期下調，將長建2023及2024財年的每股盈利預測下調3%及2%，目標價由53元降至52.6元，重申「買入」評級。





另外，煤氣(00003)未來會否復派紅股受投資者關注，副董事總經理黃維義早前在股東大會上指，公司已預期未來數年經營環境艱辛，將審慎理財；經營環境改變下，對於每10股送1紅股看法審慎，因有機會變相借錢以作派息，並非健康狀況。主席李家傑表示，由於戰爭爆發，燃氣價格一直上升，影響內地業務來貨及去貨價格呈倒掛狀態，能做到銷售增長已很好。





李偉傑：中電升至62元料遇阻 公用股息率不吸引

華盛證券經紀部董事李偉傑指，中電澳洲業務近幾年錄得嚴重虧損，今次如成功出售五成股權止蝕，可令市場鬆一口氣，若集團出售虧損業務後，集中發展內地及東南亞業務，前景會更好。惟料即使今次交易落實，股價升至去年7月橫行區底部約62元也會遇較大阻力，往後股價走勢亦要視乎今次交易作價，中電2010年以155億元收購澳洲業務，如作價理想，股價料可向好。

至於公用股是否值得吸納？李偉傑指，港元拆息近日升穿5厘，定期存款息率也達4厘幾，公用股卻僅約4.5厘股息，其中中電也只有5厘，不算吸引，而受俄烏戰爭影響，公用股業績亦較以往波動。若想買高息股，不如買中移動(00941)、中石油(00857)及中海油(00883)，預期息率分別達7.6厘、7厘及11厘。

中電半日升5.85%收報60.65元，成交3.18億元。其他公用股靠穩，煤氣跌0.43%報7元，電能實業升0.48%報41.9元，長江基建跌0.24%報42.4元，港燈(02638)升0.85%報4.73元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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