  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

李家超:慶祝七一回歸將舉辦不同免費活動及優惠

20/06/2023

　　行政長官李家超於行政會議前記者會表示，還有一周就是回歸祖國的26周年，也是本屆政府上任一周年，香港克服疫情，走出疫情陰霾，全面把握各種機遇，舉辦了大少展覽和活動，例如開心香港、你好香港活動等，帶動消費，訪港人數也超過1000萬大關，第一季GDP增長扭轉局勢，失業率3%；收入中位數上升2.1%，預計香港經濟今年增長3.5至5.5%，認為整體氣氛開心熱鬧，信心多了。


　　 他表示，7月1日政府和公營機構會推出一連七日優惠活動，包括康文署的設施、大部分泳池可以免費使用、文化博物館、科學館、藝術館、九龍文化區M+等地方都可以免費進入，另外還可以一連五日免費乘搭電車，以及有1000間餐廳推動優惠，相關部門會之後推出優惠詳情，希望市民可以開心慶祝回歸。

 

七一任何活動要按法律進行，不容許被騎劫

 

　　李家超補充，相信推出一系列優惠和活動慶祝回歸日子，可以令市民開心，但任何活動都講求法律，過去兩年的七一都被人「騎劫」、破壞氣氛，當局不能掉以輕心，有關人士犯法都會追究法律責任，任何活動都要按法律進行，不容許被騎劫，希望在興經濟大前提下，共同慶祝回歸日子。

撰文：經濟通採訪組

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01357

美圖公司

3.090

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

43.100

異動股

03690

美團－Ｗ

132.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01357 美圖公司
  • 3.090
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 43.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.000
  • 00763 中興通訊
  • 29.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.520
股份推介
  • 01876 百威亞太
  • 21.700
  • 目標︰$24.50
  • 01385 上海復旦
  • 20.600
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 5.980
  • 目標︰$6.80
  • 00763 中興通訊
  • 29.950
  • 目標︰$31.00
  • 00839 中教控股
  • 6.560
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 00700 騰訊控股
  • 349.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.250
  • 00941 中國移動
  • 63.700
  • 00001 長和
  • 49.250
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 8.970
  • 目標︰$9.80
  • 02298 都市麗人
  • 0.370
  • 目標︰$0.50
  • 00939 建設銀行
  • 5.060
  • 目標︰$5.70
熱炒概念股
即時重點新聞

20/06/2023 12:18  張勇辭任阿里(9988)主席及首席執行官，蔡崇信及吳泳銘接任

20/06/2023 12:10  維他奶(345)全年虧轉盈賺4572.1萬元，末期息1.4仙

20/06/2023 12:06  恒指半日跌303點報19609，藥明生物跌6%，中電升6%

20/06/2023 11:31  《港元利率》一個月拆息升至5.1厘逾15年半新高，隔夜息回落

20/06/2023 11:14  香港今年世界競爭力排名跌至第七位，遜星洲及台灣

20/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７１﹒０６億元，買盈富沽騰訊

20/06/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】瑞信跟進濠賭股，大摩、摩通調升中電目標價及評級

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

20/06/2023 11:54  《財資快訊》美電升報７﹒８２１０，９個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》內地措施未到肉 恒指望暫守牛熊線 美圖短期有炒興
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:慶祝七一回歸將舉辦不同免費活動及優惠
人氣文章

新聞>財經熱話

【人事變動】據報張勇卸任阿里主席兼執行長　阿里雲成增長動力？
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

直通車2號
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】布林肯北京之行，大棋局下小過招
人氣文章

時事要聞

國泰下月招聘內地空服員 擴普通話服務 8月赴陸航班設廣播
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

About Nordic Beauty ：淺談3個本地有售北歐護膚品牌 ，養出天然透亮好膚質
人氣文章

Fly with Luna．夏月

日本最美村莊「伊根町」：品嘗鮮美甘甜舟屋海鮮丼，與老鷹海鷗一起出海遊覽秘境！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

粟米是否太高糖？原條粟米代替白飯可助減脂，更可改善消化功能？解答3個關於粟米的常見疑問！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
經常口臭、生痱滋，未必係熱氣？與心肝脾肺腎都有關！中醫推介1款泡茶、2款糖水滋陰生津、降虛火防治口瘡
人氣文章
家人不愛吃綠葉菜？有其他顏色可選擇！盤點6款非綠色高纖蔬菜，總有一款啱食！
人氣文章
一趟滋養身心之旅！港島香格里拉新水療中心：於恬靜舒適的城市綠洲，享受奢華級護理療程、七色脈輪精油按摩
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2023 13:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2023 13:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2023 13:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2023 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/06/2023
《午市前瞻》內地措施未到肉 恒指望暫守牛熊線 美圖短期有炒興
人氣文章香港要聞20/06/2023
李家超:慶祝七一回歸將舉辦不同免費活動及優惠
人氣文章財經熱話20/06/2023
【人事變動】據報張勇卸任阿里主席兼執行長　阿里雲成增長動力？
人氣文章大行報告20/06/2023
【大行炒D乜】瑞信點睇濠賭股？麥格理點睇鋰業股？一click就知道
人氣文章財經熱話20/06/2023
內媒：張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官
人氣文章開市Good Morning20/06/2023
黃瑋傑：恒指升浪有望持續　短期於19500-20150點整固
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金