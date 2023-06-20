【高息定存】銀行紛加息1千起存也有4厘，把握低門檻4厘機會！

想港元定存穩陣賺息，但手頭上又無一百萬難入場？不要錯過以下內容，當中入場費只需1000元，3、6、12個月港元定存可獲取4厘息；入場費1萬元，1個月短存更可以取得4.8厘息。以下是入場費20萬元以下，低門檻的4厘之選，記得把握機會！

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但想獲取以上高息，不同銀行都有要求，想獲取大眾4厘息，需要客戶去分行或網上銀行辦理。而創興則需要客戶透過網上銀行辦理。中銀要以「高息定存」全新客戶，透過手機Apps辦理，額滿即止。滙豐需要以尚玉理財客戶，兌換指定貨幣並開立定期存款，透過手機Apps或個人網上理財辦理。花旗需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬元港幣。

另外，星展銀行要求客戶透過網上銀行以新資金辦理。工銀亞洲需全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」的客戶，透過分行辦理，先到先得。東亞銀行就要求全新顯卓理財客戶，透過分行辦理，先到先得。建行亞洲要求新資金透過分行辦理。大新則需要個人客戶，以新資金辦理。



表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組