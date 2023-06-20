《神州經脈》LPR對稱下調，李強訪德增進合作，滬指人幣兩連跌

人民銀行此前意外調降逆回購等政策利率，令6月貸款市場報價利率（LPR）時隔10個月「降息」水到渠成，惟1年期和5年期以上均為下調10個基點，市場原先預期是非對稱下調，即是5年期以上LPR下調超過10個基點。

德國總理朔爾茨（右）為到訪的中國國務院總理李強（左）舉行歡迎儀式前與之握手。（AP圖片）

強力刺激房地產幻想落空，滬綜指今早（20日）低開後跌幅一度擴大至近0.5%，午後跌幅持續，最終收跌0.47%，報3240.36點，兩連跌；深成指則反彈0.28%，創業板指揚0.28%。兩市全日成交10900億元（人民幣．下同），為連續五日突破萬億元關，但成交較上個交易日（19日）跌1.5%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤大跌逾200點，一度跌穿7.18關，隨後低位徘徊，尾盤一度回升至7.16關，惟最終收盤報7.1744，較上個交易日4時30分收盤價跌161點子，兩連跌，創2022年11月28日以來近七個月新低。全日在7.1650至7.1803之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1596，較上個交易日大跌395點子，創去年11月30日以來近7個月新低，結束三連升，上個交易日報7.1201。

今日新聞精選

1. 美國國務卿布林肯19日晚離開北京結束兩日訪華行程，稱美中雙方都認同需要令關係穩定下來，今次行程已達到目的，期待未來幾周有更多美國高級官員訪華。雙方並就美中各自的經濟政策交換了意見，美國準備在公共衞生、食品安全等兩國共同關心的領域與中國合作，又強調美國並沒有試圖在經濟上遏制中國。中國外交部美大司司長楊濤指出，布林肯訪華期間的會見會談是坦誠、深入、建設性的，雙方達成一些積極共識和成果，其中最重要的是雙方同意落實兩國元首峇里島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程。另中國外交部發言人毛寧表示，國務委員兼外長秦剛與布林肯就促進兩國人文交流達成積極共識，並指中美兩國主管部門就客運航班的增加問題保持溝通，願同美方一道推動增加航班。

2. 人民銀行一如市場預期下調6月貸款市場報價利率（LPR），一年期及5年期以上LPR均下調10基點，分別報3.55%及4.2%。市場原先預期是非對稱下調，5年以上LPR降幅超過10基點且大於1年期。坊間測算5年以上LPR下調10基點僅相當於每100萬房貸30年累計少付息2.1萬元，被戲稱為「500元的法拉利優惠券」。《路透》引述分析人士指出，對稱降息說明政策依然優先新經濟，「房住不炒」基調不改前提下，幫助行業「軟著陸」料是短期主要目標，預期後續或出台其他穩樓市措施，包括二手房貸利率靈活調整機制等。分析並預計，LPR還有繼續下調的可能，第三、四季更可能分別降準25個基點，存款利率亦有可能繼續降低。

3. 就任後首次外訪的國務院總理李強，與德國總統施泰因邁爾會面時表示，中方高度重視中德關係，願與德方一道堅持和平發展合作，又強調採取不合作態度是現時最大風險，拒絕發展成為安全最大隱患。施泰因邁爾稱，德國願成中國可信賴的夥伴，共同維護貿易自由化等，且德方反對脫勾及任何形式的陣營對抗。李強與德國工商界代表座談交流期間指出，希望中德企業以高質量高水平務實合作，更好維護產業鏈供應鏈穩定，將兩國共同利益的蛋糕愈做愈大，繼續做中德友好的使者。另中國外交部發言人毛寧宣布，李強將於27日出席在天津舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇開幕式並發表主旨演講。

4. 阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO張勇通過全員信宣布，阿里雲智能集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展。

5. 《日經新聞》引述華為日本部門消息人士透露，華為正與約30家日本電信相關公司就收取專利許可費進行談判。收費對象是搭載無線通訊模塊的通訊設備製造商和系統公司，員工數量約150人的初創企業、以至僅數人規模的小企均在列。華為並將加強在東南亞地區的特許權使用費徵收。報道認為，此舉或是華為在美國制裁面前積累收入的一種方式。華為則回應稱，保護知識產權是創新的必由之路，專利制度的本質是激勵創新，合理收費是創新的結果而非目的。

6. 國台辦發言人朱鳳蓮宣布，海關總署決定自今日起恢復台灣地區番荔枝（釋迦）輸入；並表示願繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。國民黨副主席夏立言近日率團赴福建參加第15屆海峽論壇，18日晚與國台辦主任宋濤見面期間表示，台東縣政府及農民為改善鳳梨釋迦的品質作出相當多努力，希望盡快爭取恢復輸陸。宋濤回應稱，經國民黨反映及看到台東縣府和農民的努力，陸方高度重視，將作出妥善安排。

7. 據《中國證券報》引述多家券商指，中證監日前向券商發布的監管通報中提到，為加強涉詐風險管控，各券商應當規範開立綜合帳戶，不斷提升客戶異常行為、異常交易的識別能力。下一階段，中證監將對券商落實《證券經紀業務管理辦法》和規範開展綜合帳戶試點的情況開展現場檢查，對違法違規公司及責任人員依法從嚴處理。

8. 廣州住房公積金管理中心發放首批數字人民幣住房公積金貸款，標誌廣州住房公積金數字人民幣貸款發放應用正式落地，數字人民幣應用已覆蓋住房公積金繳存、提取、貸款等主要業務場景。截至目前，廣州住房公積金管理中心已經受理數字人民幣繳存業務6433筆，繳存金額908.42萬元。

撰文：經濟通中國組

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