【虛幣世界】比特幣升至28000美元，導致空頭軋平出現

消息指，由於比特幣升至28000美元，在過去 24 時內清算了約3660萬美元的空頭頭寸，亦是本月最大的空頭軋平（Short squeeze）。



銀行業巨頭德意志銀行昨日（20日）表示，已在德國申請數字資產託管牌照；加密貨幣交易所EDX Markets從Charles Schwab (SCHW)、Citadel Securities和Fidelity Digital Assets等金融巨頭那裡獲得資金，並在同一天開始提供比特幣和以太幣交易。上週，投資管理巨頭貝萊德(BLK)申請現貨比特幣交易所交易基金(ETF)，消息令加密貨幣市場攀升。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28435.97元，升0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1799.56元，升0.42%；艾達幣報0.2717元，升0.41%；瑞波幣報0.4923元，跌0.101%。



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