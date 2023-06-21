《午市前瞻》恒指料繼續回調 藥明生物反覆向下無貨勿沾手！

恒生指數半日報19233，跌373點或1.9%，主板成交525.63億元。恒生中國企業指數報6516，跌138點或2.1%。恒生科技指數報3984，跌90點或2.2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及藥明生物(02269)；騰訊收報339.4元，跌10.6元或3%，成交32.55億元；阿里收報85.3元，跌3.05元或3.5%，成交15.4億元；藥明生物收報37.2元，跌1.55元或4%，成交13.36億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報127.5元，跌4.8元或3.6%，成交12.99億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(藥明生物網上截圖)

溫鋼城：市場兩大預期落空



恒指上日跌305點，收報19607。今日延續跌勢，裂口低開301點，中概科技股盡墨，阿里巴巴低開3.45%；京東(09618)低開3.34%；網易(09999)低開2.62%。體育用品、餐飲、啤酒等內需股亦受挫，拖累恒指曾跌逾390點，最低跌至19198。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國國務卿布林肯訪華，對改善中美關係的作用有限，中央推出多項刺激經濟方案的消息又未見進展，下調LPR的措施未有為樓市帶來太大幫助，市場預期一再落空，導致沽盤湧現。他又指，恒指裂口下跌後已失守19500，短線料繼續回調至18800至19000水平。

藥明生物料下試35元



據大華繼顯分析師引述藥明生物管理層於分析員會議時透露，預期集團今年上半年盈利或持平，收入錄得按年低雙位數增長，而全年指引則維持不變。市場憂慮藥明生物能否實現全年收入增長超過30%的目標，上日股價低見38.5元，收市跌17.02元，報38.75元，股價開市初段曾微升，惟不久即倒跌，跌幅更曾擴至逾5%。



溫鋼城表示，藥明生物過去在歐美取得CRO訂單增加，業務有一定增長，惟股價自今年1月開始反覆偏軟，今次管理層對上半年盈利及收入較悲觀，縱使已重申公司業務運營正常，財務狀況無重大不利變化，都無法挽回投資者信心。他預期，藥明生物短期難以重拾升勢，下試52周低位35元的機會頗大，而公司前景不明朗，無貨者不宜沾手。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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