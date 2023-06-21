阿里京東618購物節報捷獲大行唱好，惟股價照跌可以點部署？

今年內地「618」購物節落幕，雖然各平台沒公布商品交易總額(GMV)具體數字，但阿里巴巴(09988)旗下淘天集團指今年618用戶、商家規模及成交均取得正增長，京東(09618)則指增速超預期再創紀錄，大行普遍唱好，大行亦對阿里近日宣布張勇將卸任阿里CEO專注阿里雲業務看法正面，但阿里及京東股價近日隨大市調整，已連跌3日，不知應如何部署？

(淘寶天貓網截圖)

淘天：618用戶商家規模成交均正增長 京東：增速超預期再創紀錄



據內媒報道，淘天集團今年618期間每天在淘寶發布短視頻的商家數增長55%，達人增長200%；淘寶上短視頻的日均觀看用戶數增長1.13倍，瀏覽量和觀看時長也相應實現翻倍增長。淘天集團阿里媽媽及市場公關總裁劉博表示，今年淘寶天貓618在用戶、商家規模、成交三項主要指標全數取得正增長，不僅是史上投入最大的一屆618，也成為用戶參與度最高、商家參與規模最大的一屆618。



京東則推出百億補貼專區，以最直接的低價吸引用戶。集團公布，今年618增速超預期再創新紀錄，且平台不僅線上品牌商家參與數量達到歷史最高，實體門店參與量也創新高，包括數萬家京東門市與京東供應鏈接入的數百萬家合作門市。其中智慧家居買氣高，諸多品項成交額年增100%甚至逾200%。



另外，近年短視頻電商發展快速，其中快手(01024)公布，在1至18日活動期間，快手電商訂單量年增近四成，買家數年增近三成；品牌商品GMV年增超200%，短視頻下單量年增近210%，搜尋支付GMV年增130%。大品牌商家也紛紛發表自家618成交，其中小米(01810)公布，618全渠道累計支付金額突破194億人民幣，較去年高逾3%。





瑞銀指618需求及毛利略勝預期 富瑞予京東目標價379元



瑞銀發表報告指，內地618電商節需求與毛利略優預期。最近幾個月投資者擔心消費疲軟和平台競爭，因此降低對電商行業的預期。不過，最近的行業數據、公司評論和行業檢查顯示，整體需求正在緩慢改善，在線滲透率正再次提升。短視頻和直播電商的份額增長比預期快。早前擔心阿里及京東會在今年年初的組織調整後積極投資，目前見到淘寶增加了更多內容和價格比較工具等，京東則向消費者提供更多的折扣和促銷活動，並向第三方商家提供資源，但支出都是有節制，如情況繼續下去，相信利潤率可能會有驚喜。隨著收入和利潤率的增長，投資者情緒應該有所改善。



花旗引述京東指618購物節銷售增速超預期，再創新紀錄。雖然競爭加劇和受重組影響，但相信京東整體618購物節表現可能已經超過該行最初估計的2%至5%按年增長，並估計全年可能有6至8%按年增長。雖然最近京東股價反彈，但目前股價仍具吸引力，維持美股「買入」評級，目標價68美元。



富瑞稱，京東618活動宣布圓滿結束，超出預期且刷新歷史紀錄，集團在其供應鏈能力的支持下，展示可靠的執行力，長期前景完整，維持「買入」評級，目標價379元。高盛亦予京東「買入」評級，認為京東今年618購物節表現略超預期，這是受惠於平台注重價格競爭力、中小商家提高參與度及內容參與度提升；集團具有領先的零售商規模，獨特的線上直銷及市場模式輔以內部倉儲和供應鏈能力，目標價256元。

張勇卸任阿里CEO專注雲業務 交銀國際：為重組戰略一部分

另方面，阿里巴巴昨日(20日)宣布，張勇將於今年9月10日卸任董事會主席兼首席執行官職務，集團執行副主席蔡崇信將任董事會主席，淘天集團董事長吳泳銘任首席執行官。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，專注阿里雲發展。

交銀國際發表研報指，本次管理層調整應是此前組織架構調整「1+6+N」戰略的一部分。阿里雲分拆後與集團業務合作持續。預計阿里電商2023年GMV(商品成交金額)增速轉正，收入增長將隨GMV恢復，預計2024 財年中國商業分部利潤按年增13%，若給予10倍市盈率，每股價值93美元，對應集團現價仍被低估。預計618期間阿里成交額仍有望實現正增長，預計第二季內地電商GMV和CMR(中國零售商業客戶管理)收入將增長5%，維持「買入」評級，目標價124元。

美銀：對阿里新管理層有信心 摩通：阿里雲分拆將成股價催化劑

美銀指，近日阿里管理層變動是集團重組計劃其中一部分，也是分拆阿里雲的其中一步，相關人事變動將加強部門的業務基礎和公司治理。蔡崇信為最受尊敬的管理層之一，在整個重組期間出任董事會主席，將有助增加內部和外部IPO及融資的信心，而新任CEO吳泳銘亦是務實的繼任者，因他有強大的技術背景，在集團有不同的工作經驗，具廣泛的管理能力，維持阿里「買入」評級，予目標價129元。

摩通指，阿里人事變動對於阿里雲增長潛力及企業管治方向均屬利好。張勇角色轉變至專注雲智能集團發展，將大力支持阿里雲增長潛力，尤其是與其AI計算與應用(AIGC)聯合發展。相信阿里雲正被低估，其分部估值估算約790億美元，約佔集團現時市值35%，料阿里雲分拆將成為阿里未來6至12個月股價催化劑，予港股目標價135元，美股140美元，兩者均予「增持」評級。

瑞銀表示，相關消息不會對旗下淘寶的戰略及資本回饋計劃造成影響，新任命進一步改善公司治理，投資者對阿里和京東或較預期更謹慎，但其增長和利潤表現將會優於預期，料未來數年淘寶及天貓的利潤率可能會持平，而其他業務的整體虧損未來應會收窄，予美股目標價110美元及「買入」評級。滙證稱，看好及明白本次人事變動，可視為集團持續改善股東利益及改善營運的持續努力，張勇將續任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，或為雲智能集團IPO及分拆鋪路。雖然蔡崇信及吳泳銘於過去數年阿里面對行業監管及競爭下未有活躍參與，但兩人經驗豐富，維持美股目標價140美元及「買入」評級。

黃偉豪：高增長不再只宜炒上落 阿里穿83元京東穿135元可吼

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，阿里及京東於今年618購物節GMV增長料不低，但在提供大折扣及增加大量小商戶下，利潤率應不高，事實上購物節年年都有，近年增長不算高速。阿里及京東以往因業務高增長可承受高估值，但隨著高增長不再，股價方面現只宜炒上落，阿里跌至83元以下才可買入，升至91元就要沽出，京東則可於135元以下買入，升至160元沽出。另外，黃偉豪對阿里分拆重組業務看法中性，指分拆業務短期雖可釋放公司價值，但無助壯大業務，而科技公司只有業務愈做愈大才值得給予溢價，現反而應予阿里較大折讓。

阿里今日(21日)上午跌3.45%收報85.3元，成交15.4億元；京東跌3.74%報144.1元，成交4.23億元。其他科技股亦普遍隨大市下挫，騰訊(00700)跌3.03%報339.4元，美團(03690)跌3.63%報127.5元，百度(09888)跌2.03%報139.8元，網易(09999)跌2.03%報149.6元，快手跌3.09%報54.9元，小米跌2.45%報10.34元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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