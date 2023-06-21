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李家超：不排除將簡約公屋概念納入過渡性房屋

21/06/2023

　　行政長官李家超接受《大公報》訪問時表示，劏房問題的樽頸正是土地房屋，要解決房屋供應需「兩步走」，包括興建大量公營房屋，讓符合申請條件的市民盡快入住，過程中亦要取締不適切居所，譬如現有的過渡性房屋、簡約公屋，希望在公屋供應不足夠的層面去填補。他又不排除將簡約公屋的概念納入過渡性房屋。　　



政府要定義何為「不適切」

　　簡約公屋主要提供給輪候公屋人士，李家超指，簡約公屋的概念是否納入過渡性房屋，讓不適切居所的住戶申請，「現階段不排除有這個可能，可以再研究，但目前都希望解決了輪候公屋逾三年的(人士)申請。」他提到其中一個困難，是政府要定義何為「不適切」，因為並非所有劏房都屬不適切，這方面可共同探討方案，交由社會充分討論。


　　李家超認為，政府的工作速度符合其要求，香港在科研方面實力雄厚，擁有科研人才、科研基礎，未來要有足夠的土地及設施，吸引人才發展創科，其中河套區的「港深創新及科技園」試行「專項計劃」，打破地域界限，激活人流、數據流及資金流，達至灣區優勢互補的發展格局。

 

撰文：經濟通採訪組

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