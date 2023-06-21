  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】阿里、京東邊隻好？比亞迪仲有水位？先睇大行點評價

21/06/2023

 

 

 

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

126.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

44.200

異動股

01357

美圖公司

3.330

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 126.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 44.200
  • 01357 美圖公司
  • 3.330
  • 02469 粉筆
  • 3.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.340
股份推介
  • 09860 艾迪康控股
  • --
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 21.500
  • 目標︰$24.50
  • 01385 上海復旦
  • 18.980
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 5.800
  • 目標︰$6.80
  • 00763 中興通訊
  • 29.950
  • 目標︰$31.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.800
  • 00700 騰訊控股
  • 338.000
  • 00388 香港交易所
  • 305.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.050
  • 02269 藥明生物
  • 37.350
報章貼士
  • 01122 慶鈴汽車股份
  • 0.760
  • 目標︰--
  • 09863 零跑汽車
  • 43.750
  • 目標︰--
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.870
  • 目標︰$8.90
熱炒概念股
即時重點新聞

21/06/2023 12:17  《神州民企》中國動向全年虧轉盈1.1億人幣，息0.49分人幣

21/06/2023 12:24  謝瑞麟(00417)全年盈轉虧7143.5萬元，不派息

21/06/2023 10:16  《中國要聞》新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，明後年免徵

21/06/2023 09:19  【聚焦人幣】人幣中間價貶199點子報7.1795，刷近七月低

21/06/2023 09:18  據報嗶哩嗶哩減持6100萬股中手游套現逾1.1億元

21/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２９﹒５３億元，買盈富沽騰訊

21/06/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】花旗、野村削藥明目標，高盛降阿里、京東目標

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

21/06/2023 11:45  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６５，一個月至一年拆息為４﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料繼續回調 藥明生物反覆向下無貨勿沾手！
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】阿里、京東邊隻好？比亞迪仲有水位？先睇大行點評價
人氣文章

新聞>中國故事

據報福士汽車計劃對上汽新疆合資工廠進行獨立審計
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

外國網民票選！歷年最佳韓國男演員Top10：玄彬排第10？李敏鎬、朴寶劍不入十強？睇埋Top10男演員劇集推介
人氣文章

玩樂 What’s On

端午節赤柱一日遊！睇龍舟比賽、應節嘉年華、打卡Check Points！必試華麗粉紅Café烘焙甜點、傳統鐵皮茶檔西多！同場加映：各大龍舟競賽地點
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

青山阻不住東流
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

電影《Oppenheimer》上映前：回顧導演Christopher Nolan超越時間的韻味和電影美學
人氣文章

Art & Living

法國藝術家Francoise Gilot享年101歲！那個捨畢加索而去的女子：「我從不覺得繪畫無聊」
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

與性相關的行業你識幾多？由學術研究講到情色刊物、Phone Sex到AV女優！為研究將性事展露人前你願意嗎？這本情色雜誌學英文一流？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快樂安老｜「陪伴犬」或是最治癒的心靈雞湯！導盲犬融入長者生活社區，可提升長輩身心健康？
人氣文章
夜班工作傷身！夜更輪班更被歸類為「潛在人類致癌物」？5個方法捱夜補精神
人氣文章
粟米是否太高糖？原條粟米代替白飯可助減脂，更可改善消化功能？解答3個關於粟米的常見疑問！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 13:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 13:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 13:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2023 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/06/2023
《午市前瞻》恒指料繼續回調 藥明生物反覆向下無貨勿沾手！
人氣文章大行報告21/06/2023
【大行炒D乜】阿里、京東邊隻好？比亞迪仲有水位？先睇大行點評價
人氣文章中國故事21/06/2023
據報福士汽車計劃對上汽新疆合資工廠進行獨立審計
人氣文章財經熱話21/06/2023
【藥明受壓】股價弱勢未止，消息因素成關鍵
人氣文章中國故事21/06/2023
李強與德國總理朔爾茨會談，雙方同意深化合作
人氣文章香港要聞21/06/2023
李家超：不排除將簡約公屋概念納入過渡性房屋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金