內地延續購置稅減免，新能源車股逆市造好，股價若現調整可吸

內地大力推動汽車消費，宣布將新能源汽車車輛購置稅減免政策延續至2027年底，料減稅總額達5200億人民幣，除乘聯會指免稅力度超強，長期利好行業外，大摩亦料政策能短期支持行業情緒。今日(21日)新能源車股逆市造好，其中獲阿布扎比政府入股7%的蔚來(09866)一度飆逾半成，不過車股之前炒政策憧憬早已跑贏大市，今日市況欠佳下升幅最終收窄，如想買入相信要待股價出現較大調整。

(蔚來網頁截圖)

新能源車購置稅減免延至2027年 明後年免徵

財政部、稅務總局、工信部聯合發布《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬人民幣；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬人民幣。

而享受購置稅減免的新能源汽車，是指符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車。新能源汽車產品技術要求由工業和信息化部會同財政部、稅務總局根據新能源汽車技術進步、標準體系發展和車型變化情況制定。

財政部：料減稅5200億人幣 30萬元以下車輛不受限額影響

財政部副部長許宏才在新聞發布會上表示，初步估算，實行延長政策後，2024至2027年減免車輛購置稅規模總額將達5200億人民幣。另外，通過設置減免稅額度政策，避免一些高檔豪華車佔用過多稅收優惠資源。兩個政策階段設定了不同限額，實質上就是售價在30萬人民幣或以下的車輛不受限額影響，車輛售價超出30萬人民幣的部分則需按照規定稅率繳納車輛購置稅。根據2022年數據測算，30萬人民幣或以下的新能源乘用車產量大概佔87%。設定這個限額，對於購置新能源乘用車的廣大消費者和市場總體影響不大。

工信部副部長辛國斌表示，當前全球主要汽車生產國紛紛加大政策支持力度，跨國車企也加大研發投入，產業競爭也日趨激烈。雖然中國新能源汽車產業發展取得了一定成效，但產業仍存在關鍵核心技術供給不足、全面市場化發展不均衡不充分等問題，需要有關各方共同應對解決，下一步將深入實施《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，加強宏觀指導、加大工作力度，推動新能源汽車產業高質量發展。





乘聯會：免稅力度超強長期利好行業 比亞迪：有利穩定行業預期

乘聯會秘書長崔東樹認為，由於是新能源車購置稅「兩免兩減」，有一定的政策穩定性，長期利好新能源車，應該能達到峰值接近2000億人民幣的年度免稅規模，超強的免稅力度體現了超預期的國家政策支持。不過，政策對今年車市沒有太大影響，新能源車市發展將相對平穩，對明年車市增速預期將更樂觀，預期插混市場競爭也將更為激烈。

比亞迪(01211)稱，購置稅減免延續對行業是重大利好政策，有利於穩定行業預期，堅定發展信心，發揮新能源汽車市場「壓艙石」和「動力源」的作用。對於汽車企業來說，因為新能源汽車開發周期較長，政策出台後，可以更好地在產品開發、設計到成本管理等方面做好中長遠規劃和安排。而針對政策限額是否會影響旗下高端車型，比亞迪方面並未予以正面回應。

理想汽車(02015)創始人、董事長李想亦對政策表示歡迎，他表示直接給出了4年的穩定政策，團隊要達成2025年的公司戰略目標就沒有任何藉口。2025年銷售160萬輛，營收5000億人民幣，2026年初驗證。蔚來有關負責人則表示，從現在到2027年，純電動車仍然享有購置稅減免優惠，這將使得蔚來相對於燃油豪華車在購置成本上有巨大優勢，蔚來換電模式下的車電分離方式，可以明顯幫助用戶降低購車成本，減少在購車環節的購置稅支出。

大摩：政策能短期支持行業情緒 惟料銷量利潤率不會明顯變化

大摩發表研究報告指，內地延長新能源車購置稅政策至2025年底，大致上符合市場預期。雖然該政策能為行業提供短期支持，但預料新能源汽車銷量或利潤率並不會有任何明顯變化，主要因市場競爭仍然激烈及經濟前景仍不明朗。市場現時期待進一步刺激經濟政策會在下半年出台，尤其是利好新能源汽車的政策，所以除了潛在需求復甦外，政策將會主導行業進一步跑贏大市。

另摩通昨日(20日)發表報告指，內地汽車股上周集體反彈約6%，跑贏同期國指的4%升幅，主要受政策消息刺激、部分車企降價及潛在平倉活動所致。投資氣氛趨正面，料比亞迪是內地政府農村補貼或全國性推廣活動的受惠者之一，喜好其在本地電動車市場的領導地位，特別是插電式混合動力車型(PHEV)，相信出口市場可提供長期上行空間，維持對其H股正面看法，料潛在上行來自本地電動車業務及海外擴張。上調其2023至2025年收入預測11%至17%，純利預測則上調30%至58%，目標價由275元升至300元，評級「增持」。

陳樂怡：股價往後表現要看銷售 比亞迪240元理想123元可吼

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，內地新能源車購置稅減免政策延續符合市場預期，屬利好消息，料可提振行業情緒，但往後仍要看內地消費信心恢復多少，以及各車企推出的新車款銷情如何。另要留意，市場早料內地若要推出提振消費政策，佔內需比重大的汽車業會率先受惠，之前亦已有汽車下鄉及購車補貼等推出，車股早因相關憧憬炒高，已跑贏大市，或要到7月底中央舉行會議再推政策才可帶來新一輪刺激，往後車股股價表現主要看實質銷售。

如看實質銷售，陳樂怡薦買比亞迪及理想汽車，因兩間車企之前已交出亮麗銷售成績，比亞迪亦具規模效應，相比那些未有盈利的造車新勢力，料兩者都不太受價格戰影響，其中比亞迪回至50天線約240元可作中線部署，理想汽車回至20天線約123元可吼。

值得一提，由於電動車公司Rivian同意採用特斯拉的充電標準，特斯拉股價延續1個多月來強勁升勢，昨日(20日)於美股收盤大漲5.3%至274.45美元，今年以來已漲逾123%。今日港股新能源車亦全線上升，蔚來升3.97%收報73.35元，比亞迪升0.61%報264.6元，理想升2.18%報136.2元，小鵬(09868)升2.23%報43.5元，零跑(09863)升3.74%報44.35元。傳統車股則普遍受壓，吉利(00175)跌1.54%報9.58元，長汽(02333)跌2.23%報8.79元，廣汽(02238)跌0.86%報4.6元，東風(00489)跌0.77%報3.85元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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