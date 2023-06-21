《神州經脈》新能源車購置稅續減免，滬指三連跌，人幣再挫

內地明日（22日）起放端午節假，A股交投氣氛降溫，滬綜指連跌兩日後，今早（21日）再小幅低開0.32%，隨後一度跌至0.7%，但仍守三千二關口，惟午後市況轉壞，跌幅超過1%，最終以全日低位收跌1.31%，報3197.9點，失守三千二關，三連跌兼創兩周新低；深成指跌2.18%，創業板指大跌2.62%。兩市全日成交10219億元（人民幣．下同），為連續第六個交易日突破萬億元關，但成交較上個交易日（20日）跌逾6%。

內地延長新能源車購置稅減免政策。（比亞迪官網）

今日新聞精選

1. 內地新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，財政部、稅務總局、工信部聯合發布公告：對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅。財政部表示，初步估算，2024-2027年減免車輛購置稅規模總額將達到5200億元。《路透》引述分析認為，房地產和汽車是拉動內需的最大頭，現時房地產短期難有起色，而介乎於傳統和新型產業間的新能源汽車行業無疑擔當了擴內需、拉動經濟引擎的角色。另工信部副部長辛國斌表示，該部將會同有關部門加強新能源汽車領域高水平開放合作，歡迎各國企業來華投資，同時支持中國的企業到境外投資設廠。

2. 對於新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，比亞迪方面表示，這是對行業的重大利好，有利於穩定行業預期，堅定發展信心，車企可更好地在產品開發、設計到成本管理等方面做好中長遠規劃和安排。理想汽車創始人、董事長李想對政策表示歡迎，稱面對四年的穩定政策，團隊達成2025年的公司戰略目標沒有任何借口，「2025年銷售160萬輛，營收5000億元，2026年初驗證」。蔚來相關負責人表示，根據新政策，蔚來換電模式下的車電分離方式，可明顯幫助用戶降低購車成本，減少在購車環節的購置稅支出。

3. 國務院總理李強與德國總理朔爾茨在德國柏林共同主持第七輪中德政府磋商。德國和中國初步同意加強兩國經濟的連結並共同應對氣候變化。李強指今次磋商高效務實，取得豐碩成果。中德一致同意，建立氣候變化及綠色轉型對話合作機制，舉行第三次中德高級別財金對話，以及新一屆中德環境論壇、衛生對話，繼續深化經貿、投資、汽車製造、高科技、新能源、數字經濟及人文等領域合作。

4. 美國總統拜登當地時間20日在三藩市參加一場競選活動時透露，美國總統氣候問題特使克里將很快前往中國，與中方討論減少碳排放等問題。此前一天，克里對《路透》稱，他已獲邀在近期訪華，但訪問的具體日期尚未確定。結束訪華行程後轉到英國訪問的美國國務卿布林肯則表示，相信未來數個月將有更多美中高層官員互訪，兩國元首亦可能會面。

5. 內媒引述消息報道，螞蟻集團的技術研發團隊正在自研語言和多模態大模型，內部命名為「貞儀」。新浪科技表示，螞蟻集團向其確認稱「消息屬實」。

6. 上海市網信辦、上海市市場監管局執法人員日前對星巴克、Shake Shack、天泰餐廳開展現場執法。三家餐飲企業被舉報存在頻繁誘導索取用戶手機號、誘導消費者提供精準位置信息、頻繁彈窗誘導註冊會員、誘導消費者關注公眾號等問題，上海網信辦與市監局要求三家企業針對過度收集個人信息行為進行全面整改，切實履行個人信息保護義務。目前，Shake Shack及天泰餐廳已就問題初步改進，星巴克正積極調整。

7. 數據庫國際頂級學術會議SIGMOD今日在美國西雅圖舉行，阿里雲與浙江大學關於數據庫漏洞檢測新方法的論文，獲頒2023年最佳論文獎，是SIGMOD會議自1975年舉辦以來，第一次由中國大陸研究團隊摘得最佳論文獎。論文中提及的數據庫漏洞檢測新方法，名為Transformed Query Synthesis（TQS，轉換查詢合成），實驗結果顯示，在4個數據庫運行TQS僅24小時就檢出115個嚴重及以上等級的邏輯漏洞，比原有方案提速近100倍。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收盤逼近7.2關口，報7.1938，較上個交易日4時30分收盤價跌194點子，三連跌，創自2022年11月28日以來近七個月新低。全日在7.1815至7.1987之間波動。人民幣兌一美元中間價今日逼近7.18關，報7.1795，較上個交易日跌199點子，兩連跌，刷2022年11月29日以來新低，上個交易日報7.1596。

撰文：經濟通中國組

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