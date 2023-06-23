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觀光潛水器「泰坦號」曾發生內爆，5乘員已全部罹難

23/06/2023

　　海岸警衛隊表示，前往參觀「鐵達尼號」殘骸時失蹤的觀光潛水器「泰坦」號據信曾發生「災難性內爆」，5位乘員已身亡。


　　海岸警衛隊少將莫格(John Mauger)周四(22日)在波士頓的新聞發布會上說，當日較早，一艘遙控水下航行器發現了「泰坦號」殘骸，距離「鐵達尼號」船首488米。

 

撰文：經濟通市場國金組

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